La Volta Buona, oggi il ritorno su Rai1: sul web è già polemica!

Oggi, lunedì 9 settembre, è iniziata su Rai 1 la nuova stagione di La Volta Buona, come sempre condotto da Caterina Balivo. La prima parte della puntata pilota si è incentrata su alcuni casi di cronaca nera. E’ stata proprio questa decisione a scatenare diverse polemiche sul web da parte dei telespettatori. Capiamo meglio per quale motivo e cosa non è piaciuto nello specifico.

Con settembre si rinnovano i palinsesti televisivi e ricominciano tutti i programmi più amati. Tra questi è tornato anche La Volta Buona su Rai 1, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. I primi 55 minuti sono dedicati all’anteprima Aspettando La Volta Buona. A condurre il talk show anche quest’anno è Caterina Balivo.

Proprio la prima parte del programma ha scatenato questo pomeriggio alcune polemiche sul web. Nell’anteprima, difatti, la conduttrice ha deciso di trattare alcuni casi di cronaca nera. In particolare ci si è soffermato sulle storie di diversi ragazzi uccisi per futili motivi, tra cui quella di Christopher Thomas. Balivo ha invitato in studio la nonna del giovane per un’intervista.

La scelta di trattare tematiche del genere non è stata apprezzata troppo dai telespettatori, i quali hanno fatto sentire la loro voce sul web. In particolare su X (ex Twitter) in molti hanno commentato l’inizio della nuova stagione del programma sottolineando come sembri un doppione di molte altre trasmissioni che trattano di cronaca. Qualcuno, difatti, ha fatto un paragone con La Vita In Diretta di Alberto Matano, con Ore 14 condotto da Milo Infante su Rai 2 o con Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Di seguito riportiamo alcuni dei commenti più significativi comparsi sul web:

In molti hanno quindi lamentato il fatto che ormai tutti i programmi trattino sempre notizie di cronaca. I telespettatori gradirebbero invece una maggiore leggerezza e che si parli di argomenti un po’ più allegri. Inoltre hanno sottolineato la necessità del format di rinnovarsi così come è avvenuto per il suo logo. Chissà se con l’avanzare della stagione e le prossime puntate Caterina Balivo riuscirà a far ricredere il suo pubblico.