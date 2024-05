La Volta Buona, Balivo: gaffe sui reali inglesi, ospite la bacchetta

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda su Rai 1 questo pomeriggio, uno degli argomenti trattati è stato quello del momento difficile che sta attualmente attraversando la Famiglia Reale inglese tra la malattia di Re Carlo III e quella di Kate Middleton. Proprio in merito alla Monarchia la conduttrice Caterina Balivo ha fatto qualche piccola gaffe. Scopriamo meglio che cosa ha detto nel dettaglio.

La puntata de La Volta Buona trasmessa su Rai 1 questo pomeriggio, giovedì 30 maggio, è iniziata con un talk dedicato alla Monarchia inglese. Insieme agli ospiti in studio, la padrona di casa Caterina Balivo si è focalizzata sulle difficoltà che sta attraversando la Corona in seguito alla morte della Regina Elisabetta II avvenuta nel 2022. Da allora, difatti, è iniziato per la Famiglia Reale un momento particolarmente complicato tra gli screzi con il Principe Harry e le malattie di Re Carlo III e Kate Middleton, moglie del Principe William.

La gaffe di Caterina Balivo

Proprio in merito all’attuale sovrano del Regno Unito, la conduttrice ha fatto una gaffe. Sottolineando la longevità del regno della Regina che lo ha preceduto, Caterina ha involontariamente un po’ gufato Carlo III. Balivo ha difatti evidenziato come sia molto improbabile che il suo trono possa durare tanto quanto quello di Elisabetta II.

Nello specifico ha affermato:

Non durerà altri 50 anni come la mamma.

Subito dopo è stata mandata la pubblicità. Una scelta provvidenziale o una semplice casualità?

Le gaffe di Caterina Balivo sulla Famiglia Reale inglese non sono comunque finite. Nel corso del talk, più volte la conduttrice ha definito la Monarchia come “obsoleta” tanto da essere bacchettata da uno dei suoi ospiti.

Nello specifico le è stato detto:

Ancora con questo “obsoleta!”.

Che Caterina non fosse una grande fan della Corona inglese era già risaputo. In un’altra puntata de La Volta Buona, difatti, aveva sottolineato come preferisse parlare di personaggi italiani come ad esempio Chiara Ferragni e Fedez piuttosto che dei reali inglesi.

La chiacchierata è poi proseguita con un collegamento dall’Inghilterra, dove l’inviata ha parlato della situazione attuale della Famiglia Reale. Il focus è stato sui diversi rumors che si sono susseguiti in questi mesi in merito a tutti componenti della Monarchia inglese.