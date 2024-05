La Volta Buona, caso Fedez: Balivo si schiera “E il bene fatto?”

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda su Rai 1 oggi pomeriggio, 14 maggio, si è parlato del caso che ha visto recentemente protagonista Fedez. Il rapper è stato difatti indagato per aver preso parte alla rissa ai danni di Iovino. Caterina Balivo ha commentato la vicenda insieme agli ospiti in studio, in particolare con Marco Carrara. Durante la discussione, la conduttrice ha preso palesemente le difese di Fedez, invitando tutti a ricordare anche le cose buone che hanno fatto lui e Chiara Ferragni in passato e di cui nessuno parla.

Nel corso della puntata di oggi, Caterina Balivo ha parlato del caso che ha visto recentemente protagonista Fedez e Iovino. Il cantante è stato accusato di aver preso parte alla rissa ai danni di quest’ultimo. Si dice che le telecamere presenti sul posto l’abbiano incastrato: il rapper sarebbe stato presente sul luogo quando sono avvenuti i fatti. Fedez è stato così iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per l’aggressione a Cristiano Iovino e rischia addirittura di perdere l’affidamento sui figli. Non è quindi un periodo facile per gli ex Ferragnez, in quanto anche Chiara è alle prese con il Pandoro-gate che l’ha recentemente coinvolta.

Caterina Balivo si schiera dalla parte dei Ferragnez

Caterina Balivo ha discusso la questione insieme ai suoi ospiti, in particolare con Marco Carrara, conduttore di Timeline. La padrona di casa si è schierata in modo palese dalla parte di Fedez e Chiara. Ha difatti voluto sottolineare come i due abbiano fatto anche tante cose positive e che nessuno ne parla. Balivo ha ricordato le numerose opere benefiche che hanno visto protagonista la ex coppia, ricordando anche l’Ambrogino d’oro che hanno ottenuto entrambi.

Qui di seguito le parole di Balivo a Carrara:

Non dimentichiamo le cose belle che sono successe.

E ancora, dichiarando il suo apprezzamento per i due:

Io preferivo parlare di loro, perché sono italiani, sono nostri, sono la famiglia italiana. A me piacciono.

Ha poi aggiunto che molte persone hanno i soldi di Fedez e Ferragni ma non fanno beneficenza come loro e che i due siano stati da questo punto di vista un esempio per molti. E ancora, ha sottolineato più volte come Fedez si sia dichiarato innocente.

E’ quindi abbastanza chiaro da che parte stia Caterina Balivo. Certo bisogna ricordare quanto fatto di positivo da una persona, tuttavia le buone azioni non cancellano automaticamente tutto il resto.