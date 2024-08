Temptation Martina e Raul, il retroscena: “Lasciati due mesi prima”

La coppia composta da Martina De Ionannon e Raul Dumitras è stata una di quelle che ha fatto maggiormente discutere a Temptation Island. I due hanno deciso di abbandonare il programma da separati e, anche una volta terminato il reality, continuano a far parlare di sé. In particolar modo ad aver posto nuovamente i riflettori su di loro sono state alcune dichiarazioni da parte di lei che avrebbero rivelato un retroscena decisamente inaspettato in merito alla coppia. Scopriamo meglio che cosa ha detto e perché le sue parole hanno lasciato senza parole i fan della trasmissione.

Ancora una volta Martina De Ionannon e Raul Dumitras fanno parlare di sé. La loro è stata una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island, in particolare per la decisione di abbandonare il programma da separati e per l’avvicinamento di Martina al single Carlo Marini. Nelle ultime ore proprio De Ionannon si è abbandonata ad alcune dichiarazioni in merito al loro percorso nel reality tramite una diretta sui social. In particolare la ragazza ha rivelato che lei e Raul si erano già lasciati due mesi prima di partecipare al programma.

Stando a quanto raccontato da Martina ai suoi follower e riportato da Leggo, la relazione con Dumitras era ormai già arrivata al capolinea prima del loro arrivo in Sardegna. Già due mesi prima dell’inizio del programma, difatti, i due avevano litigato ed avevano deciso di lasciarsi. Tuttavia hanno in seguito pensato di darsi un’altra possibilità, decidendo di partecipare al reality show di Canale 5 per mettersi alla prova.

Di seguito le dichiarazioni di De Ionannon in merito:

L’amore con Raul, prima del programma, era scemato. Noi, già 2-3 mesi prima, avevamo discusso e ci eravamo lasciati ma avevamo deciso che forse stavamo correndo. Non ci lasciamo e decidiamo di entrare.

Lui, tuttavia, durante la permanenza sull’isola si è mostrato ancora innamorato di Martina tanto da essere anche scoppiato in lacrime dopo aver visto i video che mostravano la fidanzata in compagnia del single Carlo. Una volta uscita dal programma, De Ionannon ha deciso di proseguire la conoscenza con quest’ultimo. I due al momento si starebbero frequentando. Dumitras, invece, si trova attualmente a Mykonos per festeggiare il suo compleanno. In sua compagnia ci sarebbero anche i fratelli di Martina, cosa che ha portato i fan della coppia a sperare in un ritorno di fiamma.