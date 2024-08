Temptation: Raul e Martina di nuovo vicini? Novità in vacanza

Il triangolo amoroso che coinvolge Martina, Raul e Carlo potrebbe presto subire un grande cambiamento! Webboh ci spiega cosa pare sia successo.

Dopo Temptation Island, Martina e Carlo erano diventati molto vicini, come testimoniato dalle numerose foto che ritraevano il loro legame. Tuttavia, nelle ultime ore, parecchie cose potrebbero essere cambiate. Qual è la situazione attuale?

Storie Instagram a Mykonos

Tutto è iniziato quando Raul Dumitras è partito per Mykonos per festeggiare il suo compleanno. Ha condiviso una storia in cui si trovava a bordo piscina, e proprio quest’immagine ha catturato l’attenzione dei fan che hanno immediatamente notato la somiglianza perfetta con la piscina mostrata nella foto di Raul e quella nelle storie di Francesco De Ioannon, il fratello di Martina!

Non ci sono dubbi: forma, colore e anche il paesaggio sono gli stessi. Un ulteriore indizio arriva da Marco De Ioannon, un altro fratello della ragazza, che ha pubblicato una storia dalla stessa discoteca frequentata da Raul!

È ormai chiaro che i due si trovano insieme a Mykonos!

Secondo quanto riportato da Leggo.it, Martina ha annunciato in una diretta Instagram che anche lei si dirigerà verso l’isola. Questo annuncio sarebbe stato seguito da una notizia di una discussione con Carlo riguardo proprio al suo viaggio ma forse quest’ultimo non ha apprezzato il possibile riavvicinamento trai due.

Tuttavia, resta incerta la reazione di Raul. Recentemente si era parlato molto di una sua possibile frequentazione con la “tentatrice” Nicole e anche i fan sembrano divisi su come interpretare la situazione.

Le ultime dichiarazioni di Martina

Martina e Raul sono entrati insieme nel programma condotto da Filippo Bisciglia, ma ne sono usciti separati. Adesso lei fa alcune rivelazioni. La prima riguarda un episodio accaduto poco prima dell’inizio del programma, proprio tra lei e l’allora fidanzato Raul.

L’amore con Raul, prima del programma, era scemato. Noi, già 2-3 mesi prima, avevamo discusso e ci eravamo lasciati ma avevamo deciso che forse stavamo correndo. Non ci lasciamo e decidiamo di entrare

Martina ha poi rivolto delle critiche a Raul, affermando di non averlo affatto costretto a partecipare al programma di Canale 5:

Al falò, lui ha detto che io ero già distante da lui prima dell’inizio del programma. Ma allora, perché era lì? Abbiamo preso la decisione di partecipare insieme. Lui era entusiasta di entrare nel programma. Io avevo dei dubbi, ma non l’ho obbligato a mettersi in gioco.

Insomma, c’è un po’ di confusione in questa storia d’amore. I dubbi iniziali, i continui tira e molla e ora le vacanze ( sembrerebbe insieme) a Mykonos. Speriamo che settembre porti un po’ di chiarezza nel cuore e nella mente di questa coppia.