Temptation Island, Gaia e Jakub e Martina e Carlo: com’è finita

E’ da poco terminata l’ultima stagione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Solo alcune di queste hanno resistito. In molte, difatti, hanno terminato il loro viaggio nei sentimenti con una separazione, dovuta quasi sempre all’avvicinamento di uno dei due ai single presenti sull’isola. Gaia e Martina, rispettivamente fidanzate di Luca e Raul, hanno deciso di mettere fine alla propria relazione per approfondire la loro conoscenza con i tentatori Jakub e Carlo. Ma com’è finita tra loro? Scopriamo insieme se, una volta terminato il programma, la loro frequentazione è continuata oppure è cessata.

Gaia e Jakub: com’è finita

Durante la sua permanenza sull’isola, Gaia, ex fidanzata di Luca, ha intrapreso la conoscenza con il single Jakub. I due sono stati recentemente avvistati insieme in un locale a Riccione, portando i fan a domandarsi se avessero intrapreso una relazione. Con una serie di messaggi in risposta alle domande dei loro follower sui social, i due hanno messo in chiaro quale sia il loro attuale rapporto. Il primo a parlare è stato il ragazzo, il quale ha dichiarato di stare ancora conoscendo Gaia con serenità e leggerezza. Ha poi aggiunto di essersi trovato molto bene con lei grazie ad alcuni aspetti del carattere che hanno in comune, come l’empatia, e di essere stato colpito dalla ragazza anche a livello mentale.

Di seguito quanto detto da Jakub su Gaia:

Con Gaia ci siamo trovati sotto diversi aspetti. Uno su tutti quello umano e di empatia. Per come sono fatto, ci tenevo a portare il massimo rispetto per lei e la sua situazione. Ad oggi siamo due ragazzi che si stanno conoscendo con alla base serenità e leggerezza. Ci siamo trovati decisamente bene. Una cosa che mi ha portato a legare e stringere un rapporto è la sua testa e il suo carattere. Non ci si annoia.

Gaia, poco dopo, ha pubblicato un video su Instagram in cui chiariva il suo rapporto con il ragazzo dopo aver ricevuto numerosi messaggi in cui le chiedevano di lui. La ragazza ha affermato che al momento è prematuro parlare di una frequentazione importante tra loro e ha precisato che non sono fidanzati. Ha tuttavia ribadito di trovarsi bene con lui, definendolo un ragazzo molto rispettoso.

Di seguito le sue parole:

Mi dispiace doverlo dire a chi magari ci ha creduto ma non siamo fidanzati. Non c’è questo in programma ora, non è il motivo per il quale ci vediamo e ci sentiamo. Ad oggi reputo prematuro anche parlare di frequentazione importante, ci stiamo conoscendo in un contesto diverso che è quello della vita reale.

Martina e Carlo: com’è finita

Sembra essere già naufragata la conoscenza tra Martina, ex fidanzata di Raul, ed il single Carlo. Un indizio, difatti, ha messo in allarme i fan, portandoli a pensare ad un improvviso allontanamento. La ragazza avrebbe difatti smesso di seguire sui social il tentatore. Quest’ultimo, invece, non avrebbe mai iniziato a seguirla. Insomma il loro rapporto potrebbe essere finito sul nascere. Per il momento, comunque, si tratta di semplici ipotesi da parte dei follower dei due. Ancora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Martina o di Carlo, pertanto non resta che aspettare per capire come siano effettivamente andate le cose tra loro. Intanto l’ex fidanzato della ragazza, Raul, avrebbe iniziato una frequentazione con la single Nicole.