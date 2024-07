Temptation, la vita di Raul dopo l’isola: finale prevedibile (rumor)

Da quando è cominciata la stagione in corso di Temptation Island non si parla d’altro che delle coppie che stanno compiendo il loro viaggio attraverso i sentimenti. Tra queste c’è anche quella composta da Martina De Ioannon e Raul Dumitras. Già qualche giorno fa era arrivata una segnalazione diffusa sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano in merito ai due. Oggi pomeriggio Amedeo Venza ha aggiunto qualche altro dettaglio in merito a com’è finita tra i due e che vita stanno conducendo oggi. Scopriamo meglio che cosa è stato detto.

La vita di Raul dopo Temptation Island

Stando alle voci diffuse sul web la storia d’amore tra Martina e Raul sarebbe finita. Una volta abbandonata l’isola, difatti, le strade dei due si sarebbero separate. Secondo quanto condiviso dall’esperto di gossip Amedeo Venza in una storia su Instagram, Raul starebbe attualmente frequentando un’altra ragazza. Si tratterebbe nello specifico della tentatrice Nicole, conosciuta proprio durante la sua permanenza nel programma. Nel corso delle puntate, tuttavia, sembrava che il ragazzo si stesse avvicinando ad un’altra single, ovvero Siriana. La segnalazione va tuttavia presa con le pinze, in quanto ancora non ci sono state conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

La segnalazione su Martina

In quanto a Martina, anche lei sembrerebbe aver continuato la sua vita senza Raul una volta uscita dal programma. Nei giorni scorsi è difatti arrivata un’altra segnalazione in merito alla coppia, questa volta riguardante proprio la ragazza. A diffondere l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. Stando a quanto si legge in un messaggio di una follower condiviso dalla Marzano sui social, De Ioannon si starebbe attualmente frequentando con il single Carlo Marini, il tentatore a cui si è avvicinata durante la sua permanenza sull’isola. Secondo l’indiscrezione i due si sarebbero addirittura baciati! La segnalazione, tuttavia, non è stata accompagnata da foto o video che possano testimoniare l’accaduto, di conseguenza anche in questo caso c’è da aspettare una conferma ufficiale da parte delle persone coinvolte.

Questa sera e domani andranno in onda le ultime due puntate di Temptation Island quindi è probabile che ci siano ulteriori sviluppi nella storia tra Martina e Raul. Non resta quindi che seguire il programma per scoprire come andrà realmente a finire il loro viaggio nei sentimenti!