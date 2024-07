Temptation Island, Martina e Raul si sono lasciati? La segnalazione

Nelle ultime ore i social sono letteralmente impazziti per una nuova segnalazione su una delle coppie di Temptation Island, quella formata da Martina e Raul. La prima a diffondere la notizia è stata Deianira Marzano che, condividendo un messaggio di una follower sulle sue Instagram stories, ha acceso il pettegolezzo. A quanto pare infatti Martina sarebbe stata “beccata” mentre baciava un ragazzo che non era Raul.

La segnalazione su Martina

Anche se non è ancora ufficiale, sul web si vocifera già da un po’ circa la possibile rottura tra Raul e Martina. Come anticipato, a supportare questa ipotesi, poche ore fa è arrivata una segnalazione molto interessante a Deianira Marzano. Stando a quanto si legge nel messaggio di una follower dell’esperta di gossip, Martina sarebbe stata vista baciare niente di meno che Carlo Marini, il tentatore che ha conosciuto durante la sua esperienza nel reality dei sentimenti.

Va specificato che la segnalazione non è stata accompagnata da fotografie o video che potessero provare la veridicità di quanto affermato dalla fan di Deianira, anche se quest’ultima ha aggiunto qualche dettaglio in più a riprova della sua segnalazione: “Io ero all’interno del salone […] loro avevano la macchina parcheggiata lì davanti”.

In ogni caso, a causa della completa mancanza di prove inoppugnabili, per il momento, l’indiscrezione va presa con le pinze. Almeno fino a che non sarà ufficiale la rottura tra i due.

È davvero finita tra Raul e Martina?

Naturalmente, in seguito alla segnalazione, l’attesa per il falò di confronto tra Martina e Raul è letteralmente salita alle stelle. Sono infatti molti i fans che pensano che la segnalazione possa avere un fondo di verità in quanto non è affatto un mistero che, nel corso del reality, sia nata una bella intesa tra Martina e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Allo stesso tempo, proprio l’intesa tra Martina e Carlo, aveva spinto Raul a “vendicarsi” del torto subito e avvicinarsi a sua volta a una tentatrice, Siriana. Insomma, nel corso delle prossime puntate del reality show ci saranno sicuramente degli interessanti sviluppi per la coppia e i fans non vedono l’ora di saperne di più.

L’unica cosa certa è che, se l’indiscrezione si rivelasse vera, Martina non solo potrebbe aver lasciato Raul, ma aver anche iniziato una nuova frequentazione proprio con il suo tentatore. Una cosa che in realtà non dovrebbe stupire più di tanto perché già capitata svariate volte nel corso delle passate edizioni. In ogni caso, come già sottolineato più volte, al momento non è possibile trarre alcuna conclusione ma solo attendere e vedere cosa emergerà nel corso dei prossimi giorni.