Temptation Island Vip: l’avvertimento di Bisciglia per Simona Ventura

Simona Ventura conduttrice di Temptation Island Vip: il consiglio di Filippo Bisciglia

Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island Vip, in partenza su Canale 5 a settembre. Mentre la produzione di Maria De Filippi è impegnata con i provini, Simona Ventura ha già annunciato che sarà lei a guidare il nuovo programma. E nei giorni scorsi non sono mancati gli auguri di Filippo Bisciglia, conduttore della versione classica di Temptation Island. Ma in un’intervista per il settimanale Nuovo Tv, Bisciglia ha voluto pure mettere in guardia la collega da quello che lo aspetta nel villaggio in Sardegna. E sì perché la nuova versione del format verrà girato nella stessa location: lo splendido resort Is Morus Relais della Sardegna.

“Consiglio a Simona di dormire adesso perché a Temptation Island le giornate sono molto lunghe”, ha detto Filippo con umiltà e simpatia. E le giornate dell’ultima edizione di Temptation Island sono state molto lunghe, visto che le coppie in gioco hanno cominciato a chiedere falò di confronto già dalla prima puntata…cosa dovremo aspettarci dai fidanzati Vip?

Quali coppie parteciperanno a Temptation Island Vip

Come già anticipato, al momento di confermato a Temptation Island Vip c’è solo la conduttrice Simona Ventura. Per la giurata di Amici si tratta di un ritorno al reality show, dopo aver condotto a lungo l’Isola dei Famosi e qualche anno fa la prima edizione de Il Contadino cerca moglie su Fox Life. Secondo le indiscrezioni, nel cast della prima edizione di Temptation Island Vip potrebbero esserci Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, l’ultima coppia nata a Uomini e Donne. Ma si parla pure degli imprenditori Oscar Branzani e Eleonora Rocchini e dei giocatori di basket Valentina Vignali e Stefano Laudoni.

Quali coppie NON parteciperanno a Temptation Island Vip

Non saranno invece a Temptation Island Vip Luca Onestini e Ivana Mrazova. Gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno confessato su Instagram di non avere bisogno di un programma del genere per mettere alla prova il loro sentimento. Dello stesso avviso Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che, almeno per il momento, vogliono tenersi lontani dalle tentazioni.