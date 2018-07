Temptation Island Vip, Luca e Ivana fuori dal cast: “Non parteciperemo”

Luca Onestini e Ivana Mrazova andranno a Temptation Island? No, la coppia non è interessata

Fervono i preparativi per la prima edizione di Temptation Island Vip condotta da Simona Ventura. Ma, contrariamente a quanto sussurrato negli ultimi mesi, nel cast non ci saranno Luca Onestini e Ivana Mrazova. La coppia nata al Grande Fratello Vip non è interessata a mettere alla prova il loro amore. Soprattutto perché non c’è nulla da testare: la storia d’amore tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella ceca procede a gonfie vele. A farlo sapere gli stessi Luca e Ivana nel corso di una diretta di coppia su Instagram. A spiegare la situazione ci ha pensato Onestini, che ha chiarito che non farà parte della nuova trasmissione prodotta da Maria De Filippi.

Luca Onestini: “Perché non vado a Temptation Island Vip con Ivana”

“Non andremo a Temptation Island Vip. Non abbiamo nulla contro, è un bel programma, però noi non abbiamo niente da mettere alla prova. Quando va tutto bene, quando l’ingranaggio è perfetto, non bisogna toccare nulla”, ha spiegato Luca Onestini su Instagram. Nessun commento, invece, da parte di Ivana Mrazova che è indubbiamente sulla stessa lunghezza d’onda del fidanzato. A Onestini è bastata dunque l’esperienza da tentatore nell’edizione 2016 del reality show, quando ha provato a far capitolare invano la napoletana Roberta Mercurio, impegnata con Flavio Zerella.

Luca Onestini: no a Temptation Island, sì a conoscere la famiglia di Ivana

Quindi Luca e Ivana non andranno a Temptation Island Vip. A fine agosto la coppia è attesa a Praga: Mister Italia vuole conoscere tutta la famiglia della Mrazova. Quest’ultima ha invece già incontrato i parenti di Luca e ne è entusiasta. “Adoro sua madre, suo padre, suo fratello Gianmarco, tutti quanti…”, ha assicurato l’ex valletta del Festival di Sanremo. Prima Ivana e Luca si concederanno una vacanza in Sardegna, per ritemprarsi dalle ultime fatiche lavorative.