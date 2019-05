Temptation Island Vip: Manila Gorio e Chando Erik Luna nel cast?

By

Coppie Temptation Island Vip 2019: si parla di Manila Gorio e Chando Erik Luna

Fervono i preparativi per la seconda edizione di Temptation Island Vip. Dopo il successo dello scorso anno, il reality show prodotto da Maria De Filippi tornerà su Canale 5 tra settembre e ottobre. Molto probabilmente lo condurrà Ilary Blasi e nell’attesa di conferme si cercano le coppie più adatte al format. Secondo le ultime indiscrezioni nel cast dello show potrebbero approdare anche Manila Gorio e Chando Erik Luna. I due sono volti conosciuti al pubblico di Barbara d’Urso, che ha seguito la loro travagliata liason negli scorsi mesi. Chando è l’ex fidanzato di Grecia Colmenares, che ha lasciato l’attrice venezuelana dopo una lunga relazione proprio per amore di Manila, conduttrice nata in Puglia con il nome di Tonino Giangregorio.

Manila Gorio a Temptation Island Vip: silenzio stampa (per ora)

Contattata da Gossipetv, Manila Gorio non ha rilasciato dichiarazioni sull’ipotetica partecipazione a Temptation Island Vip 2019. “Al momento non possiamo rilasciare alcuna dichiarazione”, si è limitata a replicare la presentatrice di Antenna Sud. In attesa di avere conferme o eventuali smentite, cresce sempre più il rapporto tra Manila e Chando. Nonostante i numerosi impegni di lavoro la Gorio e l’attore e produttore spagnolo cercano sempre di ritagliarsi del tempo insieme. Saranno pronti a mettere a dura prova il loro intenso sentimento?

Chi sono le altre probabili coppie di Temptation Island Vip

Oltre a Chando Erik Luna e Manila Gorio per la nuova edizione di Temptation Island Vip si parla pure di: Alex Belli e Delia Duran, Luigi Mastroianni e Irene Capuano, Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, Lorenzo Riccardi e Claudio Dionigi, Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo. Hanno invece già rifiutato Francesco Monte e Giulia Salemi. La trasmissione, rispetto allo scorso anno, avrà più puntate ma sarà girata sempre in Sardegna.