Grecia Colmenares e il fidanzato Chando Erik Luna: “È l’uomo della mia vita”

Grecia Colmenares oggi è felice accanto al nuovo fidanzato Chando Erik Luna, di venti anni più giovane

È un periodo d’oro per Grecia Colmenares, indimenticabile diva delle telenovele sud americane Anni Ottanta e Novanta. L’attrice di Topazio, Manuela, Milagros e tanti altri titoli di successo ha ritrovato il sorriso in amore accanto a Chando Erik Luna. Lui è un modello, attore e produttore spagnolo di 30 anni (mentre Grecia ha 56 anni). I due si sono conosciuti qualche tempo fa, dopo la fine del matrimonio di Erik con Svenja, durato appena due anni. In una recente intervista al settimanale Mio, la Colmenares ha definito il compagno l’uomo della sua vita, il suo vero principe azzurro.

Le parole di Grecia Colmenares sul nuovo fidanzato

“Sono felicemente fidanzata, ho finalmente incontrato l’uomo della mia vita. Abbiamo vari progetti insieme, sia personali che professionali. Lui è un ragazzo dolce, premuroso, semplice e riservato. È pieno di attenzione nei miei confronti, posso dire ad alta voce di aver incontrato il mio principe azzurro“, ha ammesso Grecia Colmenares, che di recente è venuta in Italia. È stato ospite del suo fan club italiano a Napoli dove, tra l’altro, è riuscita a realizzare pure un breve collegamento con Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Grecia – che è mamma di Gianfranco, 25enne nato da una vecchia relazione – sogna di lavorare nel nostro paese, con il quale ha sempre mantenuto un legame speciale.

Grecia Colmenares vorrebbe lavorare in Italia e in Spagna

L’attrice venezuelana vorrebbe lavorare a Un Posto al Sole – storica soap italiana in onda su Rai Tre – ma partecipare pure a Ballando con le Stelle. “Non mi dispiacerebbe entrare nelle grandi famiglie de Il Segreto e Una Vita”, ha aggiunto la Colmenares. Che, per il momento, sta scrivendo un libro sulla sua lunga carriera, cominciata a soli 12 anni come comparsa nella telenovela Angelica. Intanto Grecia porta avanti il suo impegno con il teatro e ha creato una linea di gioielli e profumi.