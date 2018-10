Temptation Island Vip, colpi di scena nell’ultima puntata: parla Gabriele Parpiglia

Anticipazioni ultima puntata Temptation Island Vip: le parole di Parpiglia

A cosa assisteremo nell’ultima puntata di Temptation Island Vip? Anticipazioni e curiosità non mancano affatto e questa volta a parlare è uno degli autori del reality show: Gabriele Parpiglia. Ha curato nei minimi dettagli quest’ultima edizione e i risultati non si sono fatti attendere. Temptation Island ha ottenuto una media del 20% di share. Mica male. Sicuramente la puntata finale di Temptation Island Vip sarà un successo, anche perché, da quanto è emerso dalle stories di Instagram pubblicate da Parpiglia, assisteremo a dei colpi di scena. Qualche coppia probabilmente scoppierà (ed è facile immaginare quale) e qualcun’altra riuscirà ad avere una nuova consapevolezza.

Colpi di scena nella puntata finale di Temptation Island 2018

E mentre una marea di telespettatori sta cercando di scoprire il mistero delle foto di Nilufar Addati e Giodano Mazzochi, Gabriele Parpiglia ha lanciato una bomba su Instagram: “Si torna domenica e martedì finalissima di Temptation Island Vip. E chi se la perde… fidatevi!”. Ha concluso la frase con una fiamma per indicare l’ultimo falò. Le sorprese, quindi, avverranno proprio durante il confronto finale delle coppie. Resisteranno saranno Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga (Cerioli è quindi tornato a casa da single). E le altre coppie? Su di loro un grande punto interrogativo. Anche se è facile da capire come andrà a finire…

Gabriele Parpiglia tra Temptation e GF VIP: il grande in bocca al lupo

Il successo dell’edizione Vip di Temptation Island 2018 ha portato Mediaset a optare per la realizzazione di puntate extra. Gabriele Parpiglia tornerà molto presto a casa per poter assistere all’ultima puntata di Temptation Island VIP (in onda martedì 9 ottobre) e per vedere finalmente il Grande Fratello, dove è presente una ragazza che ha a cuore, Silvia Provvedi: “Le ho fatto un caro in bocca al lupo prima di entrare nella Casa. Spero vincano loro o lo chef. Però ancora non ho seguito bene le dinamiche. Lo farò dopo Temptation Island VIP”.