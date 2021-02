Temptation Island Vip, Alessandra Sgolastra (ex di Zenga) ritrova l’amore

Alessandra Sgolastra, ex fidanzata di Andrea Zenga, sembra aver ritrovato l’amore. Hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura, nel 2018. Sin da subito entrambi sono entrati nel cuore dei telespettatori. In particolare Andrea, che ora sta vivendo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5. Anche nella Casa più spiata d’Italia è riuscito a conquistare il pubblico di Canale 5. Zenga e Alessandra stavano insieme da 3 anni e decisero di prendere parte al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore. Lei non aveva fiducia nei confronti di Andrea, il quale invece era abbastanza geloso. L’intera esperienza non andò molto bene, tanto che durante il falò di confronto finale scelsero di separarsi. Qualche mese dopo, decisero di darsi un’altra possibilità. La loro storia d’amore si è poi conclusa a marzo dello scorso anno. Ad annunciare la fine della relazione è stato Andrea, attraverso i social.

E mentre il gieffino è ancora single, sembra che Alessandra abbia riaperto il suo cuore a un altro uomo. A parlare è una foto che lei stessa ha condiviso in queste ultime ore sulle Stories di Instagram. Scendendo nel dettaglio, la Sgolastra ha pubblicato uno scatto che la vede stringere la mano al presunto nuovo fidanzato, in auto. Non ha nascosto l’identità del ragazzo, tanto che l’ha taggato. Si chiama Luca e non è un volto noto nel mondo dello spettacolo. Zenga, però, molto probabilmente lo conosce. Infatti, è possibile notare che Andrea lo segue su Instagram. Per il gieffino non ha avuto ancora l’opportunità di riaprire il suo cuore, dopo la fine della sua relazione con Alessandra.

Nel corso delle ultime puntate del reality show, Alfonso Signorini ha tentato di scoprire se tra il figlio di Walter Zenga e Rosalinda Cannavò potrà nascere una love story. All’interno della Casa qualche concorrente ne è convinto. La situazione, però, non ha avuto ancora delle evoluzioni, anche perché Rosalinda deve ancora chiarire i sentimenti che prova nei confronti di Giuliano. Dunque, non resta che attendere.

Proprio all’interno del reality, Andrea ha avuto la possibilità di avere un confronto con suo padre Walter, che ha scelto di farsi avanti dopo tanti anni.