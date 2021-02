Walter Zenga: perché è andato al GF Vip, poi attacca la mamma di Andrea

Walter Zenga è tornato a parlare attraverso un’intervista sulle pagine di Chi. Dopo essere stato al Grande Fratello Vip per un confronto col figlio Andrea e dopo aver parlato anche a Live Non è la d’Urso, oggi Walter ha aggiunto altre verità al suo racconto. Ha esordito chiarendo ancora una volta di essere sereno e che è sbagliato definirlo un padre assente, anche se, ha ammesso, ha commesso degli errori in passato. Ha dichiarato che avrebbe voluto abbracciare Andrea dopo avergli sentito dire “Ciao pa’”, ma le regole anti Covid glielo hanno ovviamente impedito. E si augura che Andrea abbia compreso il suo messaggio sottinteso, il suo detto-non detto. Questo si augura oggi Walter, convinto che dopo il Grande Fratello Vip avrà modo di sentire Andrea.

Zenga padre è tornato anche a parlare del matrimonio del figlio maggiore, l’ultimo incontro con Andrea e Nicolò più di un anno fa. Era il 2019. Walter ha raccontato di aver tentato più volte un approccio verso Andrea, e pare che dei presenti abbiano confermato questa versione ai giornalisti di Chi, ma che non c’è stato verso di parlare con lui. Il concorrente del GF Vip su questo incontro ha detto di non voler raccontare cosa è successo, perché non è andata bene, ma che non c’è stato solo un saluto. Non ha raccontato i dettagli per proteggere il rapporto col padre e tenerlo privato, su questo è stato chiaro. Ma perché Zenga ha accettato di andare al GF Vip? Questa la sua risposta:

“Sono stato tirato in ballo da Andrea al ‘ciao’, appena è entrato al Grande Fratello Vip, e da suo fratello Nicolò in altre trasmissioni. La comunicazione che oggi passa attraverso la tv si dirama in mille forme. Dalla televisione ai social, poi sul cellulare, infine anche nei rapporti con la gente, sempre più convinta di conoscere la tua vita quando in realtà non sa nulla”.

Walter insomma è intervenuto perché è stato chiamato in causa, a suo dire, da Andrea. Ma era ovvio che il programma avrebbe spinto su questo rapporto chiamandolo come concorrente. Insomma, Zenga ha accettato il confronto in televisione per difendersi: l’impressione che hanno avuto molti nella Casa, tra uno sfogo di Andrea e un altro, non era così sbagliata. “Ho anche due figli piccoli e non posso ricevere minacce di morte sui social. Mi spiace”, ha aggiunto. Ha ammesso di aver commesso degli errori in passato, ma sottolineando ancora una volta che una volta che Andrea e Nicolò sono cresciuti le colpe sono da dividere tra padre e figli.

Con Roberta Termali inoltre pare ci sia stata una separazione conflittuale, con tutte le conseguenze del caso: “La situazione non è mai stata facile”. E proprio all’indirizzo della mamma di Andrea e Nicolò è partita una frecciata di Walter Zenga. Quando gli è stato chiesto come mai con il primo figlio Jacopo abbia avuto un rapporto con gli altri due no, lui ha risposto così: “Il padre è sempre lo stesso, ma le madri sono diverse. E mi fermo qui”. Insomma, è chiaro che secondo Walter proprio la madre di Andrea e Nicolò abbia in qualche modo condizionato il loro rapporto. Adesso però spera che le cose possano cambiare: