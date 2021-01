L’incontro con il padre non è andato come previsto: l’atteggiamento del calciatore è finito sotto accusa nella Casa, i concorrenti appoggiano Andrea

L’incontro tra papà e figlio Zenga al GF Vip non è andato molto bene, a quanto pare. Walter Zenga ha accettato di avere un confronto con il figlio Andrea, ma l’impressione del pubblico e degli altri concorrenti nella Casa è che abbia accettato solo per difendersi dagli insulti sui social. Nessuno nella Casa ha avuto l’impressione che Zenga padre volesse in qualche modo recuperare col figlio e ripartire da zero. Anzi, hanno letto nel suo atteggiamento un po’ di spavalderia e addirittura anaffettività, secondo Alda D’Eusanio. Andrea non l’ha presa bene, non avrebbe voluto questo confronto, non così. Già durante la puntata è scoppiato a piangere, ma da ieri sera non ha ancora smesso.

Insomma Zenga al GF Vip ha accusato parecchio il colpo: “Mi sono sentito sminuito in quello che provo”, ha detto oggi pomeriggio sfogandosi con Samantha e Carlotta. Ciò che non è proprio piaciuto sono state le risposte di Walter sull’altro figlio Nicolò, il fratello di Andrea. I due ragazzi sono molto legati e siccome Nicolò ha sempre cercato il padre, ha sofferto molto di più di Andrea. Per stessa ammissione del concorrente del GF Vip. Lui è rimasto molto male di questa cosa:

“Era un mio desiderio, una cosa che ti chiedo… Sai quanto ha sofferto Nicolò, non va bene. Perché se fosse stato mio fratello in questo programma sarebbe andato da lui. Non vorrei pensare male, però… Come fai a non pensare male”.

Nella Casa quasi tutti pensano che Walter Zenga si sia solo difeso dagli insulti ricevuti sul Web e che non abbia dimostrato in nessuno modo un interesse a voler ricucire lo strappo col figlio. Glielo hanno detto un po’ tutti nella Casa, soprattutto per mostrare sostegno ad Andrea e fargli sapere che non è stata solo una sua impressione. Andrea ha raccontato che al matrimonio di suo fratello Jacopo c’è stata una conversazione simile ma andò anche peggio. Poi è tornato su suo fratello Nicolò. Ha raccontato che suo fratello ha cercato di più Walter, ci ha sofferto molto di più, andando anche spesso a Dubai. E ancora:

“È vero che siamo due persone diverse, ma comunque abbiamo affrontato insieme questa cosa. Perché devi venire da me che sono in televisione, e lui? Perché lui no e vieni da me in un programma televisivo. Noi siamo una cosa sola”.

Lui ritiene che suo fratello Nicolò abbia la precedenza nel chiarimento col padre, perché ha sofferto di più proteggendo anche lui. Pensa che suo padre non abbia visto mezza clip del Grande Fratello Vip, perché non ha detto niente di ciò che ha fatto lui e avrebbe ascoltato il suo desiderio. Ovvero che chiamasse prima il fratello. “Se avesse avuto interesse nel seguirmi qui lo saprebbe. Prima vai da quello che ti ha cercato e che ha sofferto”, ha aggiunto. Andrea continua a non capire perché suo padre lo abbia affrontato nella Casa:

“Non gliene faccio una colpa, ma non venire qui a dare giustificazioni. Non le voglio, perché vieni qui a giustificarti, non ti ho detto niente, non ti ho accusato di niente. Perché mi devi dire che tu hai i ricordi, ma che frase è? Tu avevi 40 anni, io ne avevo 6. Vieni qua a dire che sarà mai, io ho allenato di qua e di là. Che me ne frega, lo so. Avessi detto faccio l’astronauta, un telefono ce l’hai. Una cosa ti ho chiesto, se sai che ci tengo dimmi di sì, non fare lo splendido”.

Secondo Samantha, Walter Zenga starebbe perseverando nell’errore verso suo figlio. La tensione nel confronto ne sarebbe la conferma. Ad Andrea ha consigliato di metterci una pietra sopra o di accettare suo padre per la persona che è. Un consiglio che gli è arrivato da più persone, comprese Stefania e Tommaso. Andrea non sembra convinto però di volere un rapporto di questo tipo: