Temptation Island Vip: è finita tra Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra

La storia tra Andrea e Alessandra è arrivata al termine: l’annuncio sui social

È finita la relazione tra Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga. I due li abbiamo conosciuti durante la prima edizione di Temptation Island Vip: all’epoca il loro rapporto era entrato in crisi per via della forte intesa tra Alessandra e l’allora tentatore Andrea Cerioli, promosso in seguito come tronista di Uomini e Donne per la seconda volta. La coppia aveva deciso di dirsi addio durante il falò di confronto finale, soprattutto a causa di Zenga, amareggiato per gli atteggiamenti della fidanzata nel villaggio opposto. Poi, qualche mese più tardi, entrambi avevano deciso di darsi una seconda possibilità. Peccato però che, nelle ultime ore, Andrea ha pubblicato nelle sue storie di Instagram un messaggio per annunciare ai fan la fine del loro rapporto.

L’annuncio su Instagram: “Decisione presa da entrambi”

Qualche ora fa, il figlio dell’ex calciatore italiano Walter Zenga, ha pubblicato un messaggio sui social per informare della rottura con la Sgolastra. Nessuna lite o tradimento in particolare, stando alle parole di Andrea: “Ciao ragazzi! Fino ad ora non ho scritto nulla perché ci sono cose più importanti in questo periodo quindi non ne vorrei parlare ma, viste le numerose domande che mi vengono fatte, mi sembra giusto dirvi che io e Alessandra ci siamo lasciati. Non c’è stato nessun litigio o altro ma semplicemente è andata così e credo che sia stata una decisione giusta presa da entrambi“.

Il difficile rapporto con il padre

Più che difficile, quello tra Andrea e Walter Zenga è un rapporto del tutto inesistente. I due, come spiegato dal ragazzo, non si vedono e non si sentono da oltre 10 anni. “Non ho mai sentito il distacco perché i miei genitori si sono lasciati quando ero molto piccolo e sono andato a vivere nelle Marche con mia madre. Non sono cresciuto con mio padre quindi non sento la sua mancanza. Ma non voglio colpevolizzarlo”, affermava qualche tempo fa nel salotto di Barbara d’Urso.