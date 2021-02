Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che succede? Sta nascendo una coppia? Nelle ultime ore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ci sono stati dei curiosi sviluppi. Non pare più così remota l’ipotesi di un amore “in erba” tra i due giovanotti. A fare il primo passo è stata Adua Del Vesco, che sorprendentemente ha inviato un biglietto top secret e anonimo (ma non troppo) al ragazzo. A svelarlo – e pure a rendere noto ciò che a messo nero su bianco – è stata la stessa Rosalinda, confidandosi con l’amica Samantha De Grenet. Chi non è stata messa al corrente dell’episodio è stata Dayane Mello. Chissà come prenderà la faccenda la brasiliana appena scoprirà la ‘mossa’ dell’attrice sicula.

Ma perché la Del Vesco si è esposta? Perché Zenga pare stuzzicarla non poco. Così si è fatta coraggio e ha provato a ‘tuffarsi’. Ecco cosa ha scritto ad Andrea, come lei stessa ha narrato a Samantha.

“Ieri gli ho scritto un bigliettino. Ho scritto: ‘Penso che capirai chi te lo ha mandato, una persona talmente timida da non riuscire a dirtelo in faccia. Mi è piaciuto tanto come hai affrontato la situazione. Sei un uomo dai valori rari da trovare oggi. Lo hai dimostrato in quella situazione ma lo dimostri ogni giorno con il tuo modo di fare e con la persona che sei'”.

La ‘missiva’ è stata redatta in bagno, unico luogo della Casa non raggiungibile dalle telecamere. E unico luogo in cui gli inquilini possono godere di attimi di totale privacy. Dopodiché il biglietto è stato piazzato da Rosalinda sotto al cuscino di Andrea (“Quella situazione” a cui ha fatto riferimento è quella che ha visto protagonista Andrea con il fratello Nicolò e il padre Walter – come è noto i due figli hanno un rapporto assai complicato con papà).

Andrea Zenga non ha risposto al bigliettino di Rosalinda ma…

Al momento Zenga ha letto il biglietto, ma pare che non abbia ancora dato risposta. Ad assicurare che il giovane lo abbia scrutato è stata la De Grenet: “Io l’ho visto, prendeva un foglietto bianco dalla sua valigia, lo ha fatto vedere a Zelletta”. Sulla mancata risposta la Cannavò si è fatta un’idea: “Me lo aspettavo che non mi rispondesse, è timidissimo. Infatti gli avevo detto di leggerlo in bagno”.

Rosalinda ha poi confidato che ritiene Zenga una “persona speciale”, timida come lei ma molto sensibile. Chissà cosa farà ora Andrea: non è escluso che possa replicare a sua volta con un biglietto, dando vita a un carteggio romantico. Nel frattempo sembra ormai chiaro che la distanza sentimentale tra la Cannavò e il fidanzato (o già ex?) Giuliano sia sempre più ampia e difficile da colmare.