Walter Zenga, scoop da Barbara d’Urso: con la terza moglie non è finita

Walter Zenga è stato uno dei protagonisti della puntata di Live – Non è la d’Urso in onda domenica 31 gennaio. Da settimane l’ex calciatore è finito nel calderone mediatico in quanto i suoi figli Nicolò e Andrea lo hanno descritto come un padre assente e inafferrabile. Lui si è difeso, riconoscendo in parte le sue responsabilità circa i rapporti tutt’altro che idilliaci con i due figli, ma anche rigettando la versione che sarebbe stato una figura paterna “insensibile“. Lo scoop a Live però è stato un altro e lo ha dato lo stesso Zenga. L’allenatore ha preso tutti in contropiede affermando di stare ancora assieme a Raluca Rebedea, la sua terza moglie, con la quale pareva che l’amore fosse terminato da mesi.

Tutti credevano che il terzo matrimonio di Zenga fosse giunto al capolinea. A far propendere verso tale scenario era stato proprio Walter che lo scorso autunno, tramite un post social, annunciava la fine della relazione con Raluca. “Mia moglie è radicalmente cambiata, ha deciso di prendere un’altra strada su cui andrà da sola d’ora in poi. La libertà che ho sempre dato a Raluca si è in qualche modo rivolta contro di noi”. Così scriveva l’allenatore, salvo poi rimuovere il post dopo qualche ora.

Oggi le cose sono cambiate. E di molto: Raluca e Walter hanno ricucito, come ha rapidamente spiegato lo stesso Zenga a Barbara d’Urso. “Sto ancora con Raluca”, ha dichiarato. La conduttrice campana è visibilmente apparsa sorpresa: “Ma tutti pensavano che vi foste lasciati, per quello che tu hai scritto”. “Quel post è stato pubblicato e cancellato dopo 8 ore, comunque stiamo insieme”, ha risposto l’ex calciatore. La storia prosegue, viva l’amore!

Raluca Rebedea è nata nel 1981, in Romania. Il matrimonio con Walter dura da 14 anni ed è stato coronato con due frutti d’amore, Samira e Walter Jr., nati rispettivamente nel 2009 e nel 2012. Oggi la famiglia vive a Dubai.

Zenga contro Alda D’Eusanio: “Ha detto parole volgari su di me”

Walter, durante l’ospitata a Live – Non è la d’Urso, ha visionato anche dei filmati relativi al GF Vip in cui alcuni inquilini hanno commentato il suo incontro con il figlio Andrea (i due si sono visti lo scorso venerdì, in prima serata e in diretta nazionale su Canale 5). L’allenatore si è poi scagliato contro Alda D’Eusanio che lo ha accusato di aver accettato di vedere il figlio in tv solo “perché è stato attaccato sui social“. “Parole volgari di una persona che non mi conosce. Se ne assumerà la responsabilità”, ha tuonato l’ex calciatore.