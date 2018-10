Temptation Island Vip 2019 d’inverno? La risposta di Gabriele Parpiglia

Quest’inverno ci sarà Temptation Island Vip 2? La possibilità

Ci sarà un Temptation Island Vip 2019 d’inverno? Dopo il successo della prima edizione, si sta cercando di trovare un’altra collocazione al fortunato reality show. I telespettatori che hanno adorato i siparietti di Valeria Marini e gli sfoghi di Nicoletta Larini non vogliono proprio attendere un anno prima di vedere altri personaggi famosi su un’isola dove ne succedono di tutti i colori. Partecipano per mettere alla prova il loro amore e alcune volte succede che quest’ultimo non riesca a uscire dal programma più forte di prima. Basti pensare ad Andrea Zenga, che ha concluso l’esperienza televisiva senza avere la fidanzata Alessandra al suo fianco.

Gabriele Parpiglia parla di Temptation Island d’inverno

Gabriele Parpiglia ha parlato attraverso Instagram della possibilità di vedere un Temptation Island Vip versione invernale. La domanda è stata posta da Isa e Chia, che hanno chiesto se fosse possibile vedere coppie di fidanzati famosi a Cortina. Ecco come ha risposto il giornalista: “Secondo me non si potrebbe fare. Nel nome del programma c’è la parola “Island”, che richiama a una serie di elementi fondamentali anche per un solo stacco di telecamera”. Una notizia che ha deluso certamente le aspettative dei telespettatori. Si potranno comunque accontentare con la puntata extra di Temptation Island Vip (che adesso ci sarà davvero!).

Dopo Temptation Island, Temptation Mountain Vip? Un’idea da non scartare

E dopo avervi svelato il mistero delle foto di Nilufar e Giordano dopo Temptation Island e avervi chiarito la situazione sentimentale dei non-famosi Lara e Michael, adesso Gabriele Parpiglia ha spiegato che non vedremo un’edizione inedita del reality show di Canale 5 il prossimo inverno. Ma se il problema risiede nel titolo della trasmissione, perché non cambiarlo in “Temptation Moutain”? Certo, non suona benissimo, ma gli ascolti sicuramente non deluderanno!