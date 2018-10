Gossip Temptation Island, Lara e Michael sono tornati insieme? Lei spiazza tutti

Michael e Lara di nuovo insieme? Il gossip su Temptation Island 2018

Quali sono gli ultimi gossip di Temptation Island 2018? Quelli che riguardano l’ex coppia Lara Zorzetto e Michael De Giorgio. Nonostante il reality show sia finito da alcuni mesi, la curiosità su questi due ragazzi si è tutt’altro che affievolita. Dopo l’esperienza televisiva, sono ritornati alla loro vita di sempre. Ma da single. Nonostante Michael abbia cercato di convincerla in svariati modi a ritornare insieme, Lara ha deciso di non perdonalo. Secondo lei ha superato ogni limite e quindi è impossibile ricucire una storia d’amore ridotta a brandelli. Michael continua a lavorare come personal trainer mentre Lara ha tante grandi novità per le sue fan, che la seguono attivamente su Instagram (è arrivata a quasi un milione di follower!).

Lara fidanzata dopo Temptation Island? La verità

Su Instagram qualcuno si sta chiedendo se Lara e Michael sono tornati insieme dopo Temptation Island. La risposta? Negativa. Lara ha deciso di cambiare vita, ma comunque il suo cuore è sempre aperto per eventuali principi azzurri. A chi le chiede se ha pensato di fidanzarsi con un altro ragazzo subito dopo Temptation Island, ha risposto così: “No, era presto. Sono sincera. Sono abituata ad arrangiarmi, a stare sola. E chi mi conosce lo sa. Non cerco nulla. Ho voglia di un amore vero. Di quelli che ti mandano fuori di testa. Ma prima voglio sistemare tante cosine e stare bene”.

La nuova vita di Lara Zorzetto di Temptation Island 2018

Ha parlato anche delle novità che riguardano la sua vita: “Comunque vivo a casa mia e oggi vado a vedere alcuni appartamenti a Milano. Incrociamo le dita!”. Lara di Temptation Island continua a essere seguita sui social network perché i suoi fan apprezzano tantissimo la sua genuinità: “Non ho intenzione di farlo. Mi dispiace che non potete essere sempre presenti come a Temptation Island perché vedreste che sono uguale. Se non più pazza! Non cambio e non cambierò. I miei amici storici ve lo possono confermare. Ho il mio lavoro da sempre. I miei amici e altri nuovi. Amo le serate semplici e ballare con le amiche. Credo nella semplicità, ma non di chi la ostenta o la decanta, ma di chi lo è semplicemente”. Chissà se un giorno la vedremo davvero sul trono di Uomini e Donne…