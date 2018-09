Uomini e Donne: Lara Zorzetto ancora in lizza per il Trono Classico? La verità

Uomini e Donne, Lara Zorzetto prossima tronista? Tutta la verità dopo Temptation Island e le voci sulla sua partecipazione al Trono Classico

Il nome di Lara Zorzetto, soprattutto dopo il successo raggiunto con Temptation Island, è stato uno dei più gettonati quest’estate quando si è iniziato a parlare dei – possibili – nuovi tronisti di Uomini e Donne. Oggi, però, possiamo dire con certezza che Lara, alla fine, non è stata scelta per prendere parte al Trono Classico. La redazione, infatti, ha scelto di puntare tutto su Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Teresa Langella e Mara Fasone per questa prima parte del date-show. Se Lara Zorzetto sia stata o meno contattata dallo staff di Uomini e Donne e/o se sia stata lei a rifiutare la proposta noi, al momento, non lo sappiamo. Su questa eventualità, e sulle voci insistenti che la vorrebbero sul Trono, ha però cercato di far chiarezza la diretta interessata su Instagram che, durante una diretta, ha provato a raccontare la sua verità.

A Uomini e Donne, stando alle sue ultime dichiarazioni, Lara Zorzetto non prenderà parte per il momento. Se e qualora dovessero esserci delle novità al riguardo, però, sarà lei stessa ad aggiornare i fan. La ragazza, così facendo, non ha quindi escluso completamente la possibilità di essere la prossima tronista in futuro. Durante la sua chiacchierata con i follower (dove era presenta anche Martina), è stata fatta anche dell’ironia su un presunto nuovo flirt della Zorzetto. L’identità del ragazzo con cui Lara sembrerebbe messaggiare tutte le sere, però, non è stata rilevata. Sarà per lui che la ragazza, dopo Temptation Island, ha rinunciato a Uomini e Donne?

Uomini e Donne: Raffaella Mennoia vuole Lara sul Trono

Che Lara Zorzetto potesse essere la candidata ideale per il Trono Classico sembrava esserne convinta anche Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale Oggi, infatti, quest’ultima aveva dichiarato di trovare interessante la personalità di Lara che, per questo motivo, sarebbe potuta essere perfetta per il programma. La Mennoia, però, aveva anche sottolineato che, come tutti i tronisti e le troniste, Lara avrebbe dovuto essere sentimentalmente libera per poter partecipare al date-show di Maria De Filippi. E Lara Zorzetto, oggi, lo è?