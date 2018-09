Temptation Island, Martina e Lara si raccontano: nuove dichiarazioni sui loro ex dopo l’incontro a Uomini e Donne

Martina Sebastiani e Lara Zorzetto sono rimaste molto amiche dopo la fine di Temptation Island. Il loro legame, infatti, oggi è così forte che, come dichiarato dalle stesse sui social qualche ora fa, pare che entrambe siano intenzionate a prendere presto casa insieme. Ieri, però, durante una diretta su Instagram, sia Lara che Martina non si sono limitate a raccontare i loro progetti futuri ma, sollecitate dai fan, sono di nuovo tornate a parlare dei loro ex fidanzati (Gianpaolo e Michael) e delle sensazioni che hanno provato quando, dopo la fine di Temptation Island, hanno avuto modo di confrontarsi con loro negli studi di Uomini e Donne.

Lara Zorzetto difende l’ex fidanzato dopo Temptation Island: ecco come è stato rivederlo a Uomini e Donne

Quando, durante la diretta, è stato chiesto a Lara Zorzetto di parlare dell’incontro con il suo ex fidanzato a Uomini e Donne lei, senza troppi giri di parole, ha dichiarato: “Io Micheal non lo critico. Quando l’ho visto l’ho salutato con un bacio sulla guancia perché sono comunque una persona educata. Gli auguro il meglio, gli auguro di trovare una compagna che gli voglia bene, gli auguro tanta felicità. Si va oltre”. Lara inoltre, contrariamente alle aspettative, ha pure preso le difese del ragazzo, invitando le persone che la seguono ad essere più clementi con lui. “Mi dispiace vedere, nonostante tutto, che lui sta male” ha detto “Se volete fare qualcosa per lui cercate di dargli consigli e non lo criticate come lui criticava me”.

Martina Sebastiani e il suo attuale rapporto con l’ex Gianpaolo: nessun ritorno di fiamma tra i due

Le immagini della serata che Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta hanno trascorso insieme (anche se pur sempre in compagnia di altri) hanno fatto pensare a molti che, dopo il loro incontro/scontro a Uomini e Donne, potesse esserci un ritorno di fiamma tra i due. Le ultime parole della Sebastiani, però, oggi sembrerebbero suggerire altro. Quando infatti a quest’ultima è stato chiesto, come a Lara, di parlare delle sensazioni provate nel rivedere il suo ex in TV lei, in maniera chiara e concisa ha risposto: “Niente, un amico”.