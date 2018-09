Temptation Island: Martina e Gianpaolo a cena insieme dopo la registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne

Ieri, come molti già sapranno, è stata registrata la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne dove, per l’occasione, sono stati invitati a partecipare anche i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Tra le coppie presenti, ovviamente, c’erano anche i fidanzati e le fidanzate usciti single dal villaggio delle tentazioni. Martina e Gianpaolo, che fanno parte di quelli che hanno deciso di separarsi dopo Temptation, eranoinfatti anche loro in studio. I due, stando a quanto emerso dalle prime anticipazioni, avrebbero discusso animatamente durante la registrazione. Cosa sia successo ieri tra Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta una volta spente le telecamere, tuttavia, noi non possiamo saperlo. Quello sappiamo con certezza, però, è che dopo la puntata i due hanno trascorso la serata insieme, in compagnia di tutti gli altri protagonisti di Temptation Island.

Martina e Gianpaolo di Temptation Island a cena insieme: le foto e i video su Instagram

La serata che Martina e Gianpaolo hanno trascorso insieme dopo Uomini e Donne è stata ampiamente documenta su Instagram. L’ex coppia, però, non si è mostrata esplicitamente nelle stories. Che si trovavano a cena nello stesso locale, tuttavia, lo si può evincere semplicemente mettendo a confronto i video e le foto che le persone presenti alla serata ieri sera hanno caricato sui social. Gianpaolo, infatti, ha condiviso un video sul suo profilo dove si faceva vedere in compagnia di Francesco e Oronzo. Con loro, inoltre, c’era anche Martina. Come facciamo a saperlo? Abbiamo visto anche le storie di Oronzo. Quest’ultimo ha difatti caricato un selfie con la Sebastiani e, successivamente, anche un video dove c’era lei.

Temptation Island: in che rapporti sono oggi Martina e Gianpaolo?

Che Martina e Gianpaolo fossero rimasti in buoni rapporti dopo Temptation Island lo sapevamo già, d’altronde sono stati propri i diretti interessati a confermalo in diverse occasioni (clicca qui per saperne di più). Dopo la discussione di ieri a Uomini e Donne, però, qualcuno ha giustamente pensato che qualcosa tra i due potesse essersi incrinato. La cena insieme di ieri sera, anche se in compagnia di altri e – forse – organizzata dal gruppo di Temptation, potrebbe oggi suggerire il contrario.