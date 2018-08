Martina Sebastiani di Temptation Island: “Io e Gianpaolo ci sentiamo ancora”

Temptation Island: in che rapporti sono rimasti Martina e Gianpaolo

Archiviata la frequentazione con il tentatore Andrew, Martina Sebastiani di Temptation Island è tornata a parlare dell’ex fidanzato Gianpaolo Quarta. Nonostante il burrascoso addio nel programma di Filippo Bisciglia, Martina e Gianpaolo hanno mantenuto un ottimo rapporto. A rivelarlo la romana, nel corso di una diretta su Instagram. La giovane – che negli ultimi mesi ha lasciato la Puglia dove si era trasferita per amore di Gianpaolo – ha rivelato di continuare a sentire, senza problemi, il gioielliere. “Io e Gianpaolo ci sentiamo, abbiamo un bel rapporto. Ci vogliamo bene e ci saremo sempre l’uno per l’altra. Oggi siamo amici”, ha assicurato l’amica di Lara Zorzetto. Che, nonostante il nuovo legame con Quarta, si è pentita del suo comportamento al falò di confronto.

Temptation Island: Martina pentita del falò con Gianpaolo

“Rivedendomi da casa non mi sono piaciuta al falò di confronto. Avevo un tono troppo accusatorio, dovevo andare con un altro atteggiamento. Anche se quando si è lì dentro non è facile. Per fortuna poi ci siamo chiariti e ora è tutto ok tra di noi”, ha spiegato Martina Sebastiani. Che di recente ha fatto sapere di aver chiuso il suo rapporto con il tentatore Andrea Dal Corso. Dopo che quest’ultimo è stato beccato a Mykonos con un’altra ragazza, l’ex di Temptation Island ha chiarito: “Abbiamo interrotto la nostra frequentazione per capire meglio cosa vogliamo entrambi dalla nostra vita”. Martina ci ha tenuto pure a ribadire che: “Gianpaolo l’avrei lasciato comunque, con o senza Andrea. La nostra storia era arrivata al capolinea”.

Martina e Lara di Temptation Island vanno a convivere

Completamente single, Martina Sebastiani è ora pronta a prendersi cura di se stessa. Come annunciato sempre sui social network, l‘ex di Gianpaolo sta per andare a convivere con Lara che, dal canto suo, dopo la storia finita male con Michael, ha deciso di lasciare il nord per trasferirsi nella Capitale.