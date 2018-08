Temptation Island news: il tentatore Andrea Dal Corso bacia un’altra ragazza che non è Martina Sebastiani

Le cose si complicano tra Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, l’Andrew di Temptation Island. Il tentatore veneto è stato avvistato a Mykonos, dove si trova in questi giorni in vacanza con amici, mentre baciava una ragazza che non era Martina. A pubblicare lo scoop è stato il blog di Isa & Chia, con tanto di foto prova, che mostra bene il volto di Andrea e la sua camicia con i fenicotteri, visibile già in altri scatti sui social network. “Sembra si sia divertito in compagnia di due ragazze”, ha fatto sapere la fonte che ha immortalato Dal Corso tra le braccia di un’altra. Se per il momento il diretto interessato non ha ancora parlato, a fare chiarezza ci ha pensato Martina Sebastiani, per nulla affranta dalla notizia del giorno.

Martina Sebastiani spiega cosa è successo con Andrew

“Io e Andrea non siamo fidanzati, non stiamo insieme. Lui è assolutamente libero di fare ciò che vuole. Da qualche giorno ci siamo presi un po’ di tempo per capire cosa vogliamo l’uno dall’altro. Stiamo valutando, lui è assolutamente libero di fare quello che più crede”, ha detto Martina Sebastiani durante una diretta su Instagram. Dunque, nessun tradimento da parte di Andrew, come ipotizzato da molti. Dal Corso è single e non deve dare conto a nessuna ragazza. Tanto meno a Martina, conosciuta qualche mese fa a Temptation Island.

Temptation Island: Gianpaolo difende l’ex Martina

Intanto negli ultimi giorni Gianpaolo Quarta, ex fidanzato di Martina Sebastiani, è tornato a difendere la romana. “Non insultate nessuno!”, ha chiesto il gioielliere ai suoi follower, mostrando ancora una volta di provare un sentimento speciale per Martina. I due, infatti, sono rimasti in ottimi rapporti nonostante la burrascosa rottura avvenuta in tv.