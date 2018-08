Temptation Island: Gianpaolo difende l’ex fidanzata Martina

Temptation Island, insulti a Martina: l’ex fidanzato Gianpaolo interviene per difenderla

Dopo Temptation Island le strade di Martina Sebastiani e Gianpaolo Quarta si sono definitivamente separate. Lei, al momento, sembrerebbe essere intenzionata a frequentare seriamente il tentatore Andrew Dal Corso, mentre lui (per quanto ne sappiamo) pare sia ancora single. Su Instagram però, pur non menzionando quasi mai esplicitamente la sua ex fidanzata, i messaggi e i post di Gianpaolo hanno spesso portato alcuni utenti e pensare che le sue parole (o frecciatine) fossero rivolte a Martina. Il protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, tuttavia, raramente è intervenuto per confermare o smentire queste convinzioni. Nelle ultime ore, però, alcuni utenti hanno particolarmente infastidito Gianpaolo che, questa volta, di stare in silenzio non ne ha voluto sapere. Agli insulti rivolti a Martina, infatti, Quarta ha replicato senza indugi, prendendo apertamente le difese della sua ex.

Temptation Island: Gianpaolo difende Martina sui social

Parole pesanti e decisamente fuori luogo sono state scritte nei confronti di Martina Sebastiani sotto l’ultima foto pubblicata da Gianpaolo Quarta. Quest’ultimo che, escludendo i primi giorni successivi alla fine di Temptation Island, raramente è tornato a parlare della sua ex, a chi ha insultato Martina ha deciso di rispondere allora senza remore, invitando in questo modo tutti a moderare i toni. “Ragazzi per me potete commentare quanto volete” ha scritto Gianpaolo sotto i commenti rivolti alla Sebastiani “Ma non insultate nessuno!”. Tra lui e Martina, dunque, sarà pure finita ma questa presa di posizione, ad oggi, conferma l’intenzione dell’ex coppia di volere comunque provare a mantenere dei buoni rapporti anche dopo la fine della loro relazione.

Temptation Island: Martina Sebastiani e Andrew Dal Corso insieme fuori dal programma

Andrew Dal Corso e Martina Sebastiani, come accennato sopra, hanno iniziato a frequentarsi dopo la fine di Temptation Island. I momenti insieme condivisi sui social, inoltre, farebbero pensare ad una storia seria tra i due anche lontano dall’occhio vigile delle telecamere.