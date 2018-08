Martina e Andrew dopo Temptation, la foto nella vasca scatena il pubblico

By

Martina e Andrea dopo Temptation Island fanno sul serio? La foto nella vasca da bagno ha diviso il pubblico

Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso sembrano fare proprio sul serio dopo Temptation Island. I due insieme a Lara Zorzetto hanno trascorso una vacanza insieme a Ibiza. Proprio qui hanno deciso di fare qualche scatto molto particolare insieme. Oggi entrambi hanno condiviso una foto che ha un po’ diviso il pubblico. I due si trovano nella stanza da letto dell’albergo e mentre Andrea è seduto sul letto intento a leggere un libro, Martina è sdraiata nella vasca da bagno. Dalle Stories di Instagram si comprende che a scattare queste foto ci ha pensato Lara. Ma i post condivisi non sono piaciuti a gran parte del pubblico che ha seguito il reality delle tentazioni. Infatti, mentre c’è chi già vorrebbe vedere Martina e Andrea come una coppia, c’è anche chi non ha pienamente apprezzato il comportamento della 30enne. Sono diversi i commenti negativi che sono subito arrivati sotto entrambi i post e quasi tutti attaccano la Sebastiani.

Temptation Island, Martina Sebastiani e Andrea Del Corso sempre più vicini

Gran parte del pubblico accusa Martina di falsità. Nel corso dell’ultima puntata del reality, dopo il falò di confronto con Gianpaolo Quarta, la Sebastiani aveva dichiarato ad Andrea di volersi prendere un po’ di tempo per se stessa e godersi, dunque, un periodo da single. Ebbene il pubblico ricorda molto bene queste parole e trova incoerente il comportamento di Martina, molto vicina all’ex tentatore. I due si stanno chiaramente frequentando e questo la 30enne non l’aveva mai escluso, visto che aveva anche affermato che avrebbe trovato il modo per risentire Andrea dopo il reality. Attualmente Del Corso e Martina si stanno godendo questa conoscenza, che potrebbe portarli anche a vivere una bellissima storia d’amore.

Martina e Andrew dividono il pubblico, polemiche per Gianpaolo Quarta

Oltre i commenti negativi, non mancano anche quelli positivi. Infatti, molti fan appoggiano Martina in questa conoscenza. Sono tanti coloro che non hanno apprezzato Gianpaolo a Temptation Island e, dunque, ora sostengono la felicità della Sebastiani. Intanto, intorno a Quarta stanno girando diverse polemiche attualmente. Secondo quanto ha dichiarato Martina, Gianpaolo si sarebbe visto con la tentatrice Carolina Schiavi due giorni dopo la fine del reality. Entrambi hanno, però, smentito la notizia.