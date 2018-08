Gianpaolo di Temptation Island manda un messaggio alla tentatrice Carolina

Gianpaolo dopo Temptation Island manda un chiaro invito alla tentatrice Carolina

Gianpaolo Quarta manda un messaggio alla tentatrice Carolina Schiavi, conosciuta appunto a Temptation Island. L’ex fidanzato di Martina Sebastiani, attraverso un video sulle Stories di Instagram, ci ha tenuto a rivelare ai suoi fan di non essersi mai visto con Carolina dopo il reality. Non solo, Gianpaolo ha chiaramente invitato la tentatrice in Puglia, dove potranno gustare insieme una torta. Ebbene il 24enne, dopo la fine della lunga relazione con Martina, pare sia pronto a voltare pagina. Il Quarta e Carolina si sono conosciuti proprio nel villaggio dei fidanzati, dove hanno iniziato una conoscenza. Insieme hanno trascorso molte giornate, attraverso le quali Martina ha iniziato ad avere qualche dubbio. Infatti, secondo la Sebastiani Gianpaolo si sarebbe spinto troppo oltre con la tentatrice, con battute e sguardi. Il 24enne non ha più visto la tentatrice, ma ora è pronto a incontrarla nuovamente, forse per approfondire la loro conoscenza iniziata nel programma.

Temptation Island, Gianpaolo Quarta pronto ad approfondire la conoscenza con Carolina Schiavi?

“Io e Carolina non ci siamo mai visti dopo Temptation Island. C’è stata una telefonata dopo il falò, qualche messaggio su Instagram”. Così, prima di tutto, Gianpaolo ci ha tenuto a precisare questo importante particolare, chiarendo dunque di non aver mai incontrato Carolina dopo il reality. “E niente colgo l’occasione per dire: Carolina ti aspetta una torta crepes quando scendi qua in Puglia”. Con queste parole, il Quarta ha mandato un vero e proprio messaggio alla tentatrice, forse per ricordarle che la sta aspettando nella sua città. Probabilmente il 24enne è pronto ad approfondire una conoscenza importante con la Carolina. Nel frattempo, l’ex Martina Sebastiani si è dichiarata pentita di aver attaccato Gianpaolo durante il falò di confronto. Ma la 30enne è convinta della scelta presa sulla sua relazione con il Quarta.

Gianpaolo Quarta vicino a Carolina, Martina Sebastiani in vacanza con Andrew

Gianpaolo e Martina pare abbiano preso strade completamente diverse. Tra i due è rimasto ancora molto affetto, ma ormai la loro storia d’amore è definitivamente finita. Mentre la Sebastiani ha appena finito di trascorrere una vacanza in compagnia del tentatore Andrew, anche Gianpaolo sembra pronto a condividere altri momenti con Carolina.