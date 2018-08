Martina di Temptation Island pentita della sua scelta? L’ultimo commento

Martina Sebastiani pentina di aver chiuso con Gianpaolo Quarta a Temptation Island? Pare proprio di no!

Martina Sebastiani si è pentita della scelta fatta a Temptation Island? La 30enne ha deciso di lasciare il reality delle tentazioni da single, chiudendo così la sua lunga storia d’amore con Gianpaolo Quarta. Ora il pubblico di Canale 5 si sta chiedendo se appunto si sia in qualche modo pentita di questa importante scelta fatta nel programma di Maria De Filippi. Ebbene, Martina è assolutamente convinta di aver preso la decisione giusta. Ora la Sebastiani ammette, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, di essere serena. Il suo prossimo obbiettivo? Essere felice! Ma riguardo alla fine della sua relazione con Gianpaolo, Martina si dice pienamente sicura di ciò che ha fatto. La Sebastiani rivela di non aver mai amato tutte quelle coppie che continuano a stare insieme per abitudine o per paura di restare soli. Entrambi sembrano aver trovato il coraggio di separarsi, dopo un lungo periodo di crisi, durante il quale non riuscivano a mettere la parole fine sebbene ne sentissero il bisogno. Dopo la fine del reality, Martina ammette di essere stata male per un po’, ma poi ha capito che doveva pensare a se stessa e alla sua serenità.

Martina Sebastiani serena dopo Temptation Island: la 30enne è convinta della sua scelta

Martina punta alla felicità e ammette di essere finalmente serena. Sulla scelta presa al falò di confronto con Gianpaolo rivela: “Sono assolutamente convinta. Non ho mai amato le coppie che continuano a stare insieme per abitudine o per paura di…”. Dunque, possiamo ufficialmente confermare che Martina non ha alcun dubbio circa la sua attuale situazione sentimentale. Al momento, però, non sappiamo esattamente come sta procedendo la sua conoscenza con il tentatore Andrew. I due hanno trascorso una vacanza insieme a Ibiza, in compagnia di Lara Zorzetto. Proprio con quest’ultima sembrerebbe essere nata una forte amicizia. La stessa Martina conferma che con la compagna di viaggio ha instaurato un bel rapporto proprio dopo il reality.

Temptation Island, Martina Sebastiani ripensa al falò di confronto ma non ha alcun dubbio sulla fine della storia con Gianpaolo

Con Raffaela, Giada e Valentina ha sin da subito instaurato un bel rapporto. Con Lara è nata dopo l’amicizia, ma sicuramente si tratta di un legame abbastanza forte. Intanto, Martina rivela di non avere alcun rimpianto, in quanto ha sempre fatto ciò che le andava di fare. Ieri ha fatto anche un piccolo passo indietro, dichiarando di essersi un po’ pentita di aver attaccato Gianpaolo durante il falò di confronto. Detto questo, però, non ha alcun dubbio sulla fine di questa storia d’amore.