News Temptation Island, Martina pentita ripensa a Gianpaolo: le sue ultime parole

Temptation Island, Martina ad Ibiza con Andrew ma ripensa a Gianpaolo: il passo indietro dopo l’ultima puntata

Il percorso di Martina e Gianpaolo a Temptation Island è forse stato quello dagli esiti più inaspettati. Dal programma, infatti, i due sono usciti separati, pronti a non guardarsi più indietro dopo la loro esperienza al villaggio. Il feeling instauratosi tra Martina e il tentatore Andrew, inoltre, ha fatto pensare a molti che tra i due potesse nascere qualcosa di serio anche lontano dall’occhio vigile delle telecamere. Su questa possibile nuova coppia, però, quello che oggi sappiamo è poco e lo abbiamo appreso tramite alcuni indizi lasciati dagli stessi sui social. Il fatto che siano andanti in vacanza insieme a Ibiza, per esempio, potrebbe far pensare all’inizio di una storia d’amore tra i due. L’ultimo messaggio pubblicato da Martina su Instagram, però, ha decisamente spiazzato i fan della coppia. È davvero finita tra lei e Giampaolo?

Martina ripensa a Giampaolo dopo l’ultima puntata di Temptation Island: “Ho sbagliato… avete ragione”

L’ultima puntata di Temptation Island ha dato modo a Martina di ripercorrere quelli che sono stati i momenti più salienti del suo percorso nel villaggio. Il messaggio pubblicato sul suo profilo, infatti, suggerisce che la ragazza abbia molto pensato ieri al falò di confronto con Gianpaolo. La storia con quello che oggi è il suo ex fidanzato, dunque, non è un capitolo che è stato chiuso e archiviato definitamente da Martina. La stessa, infatti, stanotte in merito alla questione su Instagram ha scritto: “Al falò finale ho sbagliato ad attaccare Gianpaolo avete ragione. Avrei dovuto semplicemente dire che avevo perso consapevolezza del fatto che non c’era più quel sentimento che tiene legate due persone”.

Martina Sebastiani risponde alle critiche: il rapporto instaurato con Gianpaolo dopo Temptation Island

Martina Sebastiani, sempre su Instagram stories, ha anche fatto chiarezza sul rapporto instaurato con Gianpaolo dopo Temptation Island. A chi l’ha criticata per come affrontato la fine della storia in TV (soprattutto dopo il bacio al tentatore Andrew) Martina ha risposto: “Vorrei dire ai leoni da tastiera che io e Giampaolo ci vogliamo bene, non ci faremo mai la guerra ma anzi desideriamo entrambi il bene dell’altro. Nessuno ha torno, nessuno ha ragione, è finita una storia che non poteva più andare avanti”.