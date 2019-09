Temptation Island Vip 2019: tutte le canzoni della seconda edizione

Titoli delle canzoni di Temptation Island Vip 2019

Uno dei punti forti di Temptation Island Vip? Sicuramente la colonna sonora! La produzione di Maria De Filippi riesce a trovare sempre le canzoni giuste per rappresentare le emozioni che coppie e tentatori vivono all’interno del villaggio. Scopri su Gossipetv tutti i brani che sono stati utilizzati per la seconda edizione del programma condotto da Alessia Marcuzzi!

Canzoni prima puntata Temptation Island Vip 2019

1. Margarita di Elodie & Marracash

Presentazione della coppia formata da Pago e Serena Enardu.

2. Survivor di Belen Thomas

Presentazione della coppia formata da Nathalie Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

3. Perfetti sconosciuti di Raffaella Mennoia

Nathalie Caldonazzo racconta la sua storia d’amore con Andrea.

4. Che cossè l’amor di Vinicio Capossela

Presentazione della coppia formata da Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito.

5. Fenomeno di Fabri Fibra

Presentazione della coppia formata da Damiano Er Faina e Sharon Macrì.

6. La nostra storia di Raffaello

Presentazione della coppia formata da Ciro Petrone e Federica Caputo.

7. Guarda come dondolo di Edoardo Vianello

Presentazione della coppia formata da Anna Pettinelli e Stefano Macchi.

8. My heart will go on di Celine Dion

Momento di dolcezza tra Er Faina e la fidanzata.

9. Intro degli XX

Ultimi momenti insieme per le coppie.

10. Senza pensieri di Fabio Rovazzi, Loredana Bertè e J-Ax

Presentazioni dei tentatori e delle tentatrici.

11. La mossa del giaguaro di Piotta

Er Faina commenta i tentatori

12. Diavolo in me di Zucchero

I fidanzati commentano i tentatori del villaggio.

13. Cicale di Heather Parisi

Altri commenti sui tentatori.

14. Single ladies di Beyonce

Entrano le tentatrici del programma.

15. Il tuo bacio è come un rock di Adriano Celentano

Il momento delle ghirlande.

16. One Step dei Kissing the pink

Altro momento delle ghirlande.

17. Come te non c’è nessuno di Rita Pavone

Viene data la ghirlanda a Sharon.

18. Club tropicana dei Wham

Ancora un momento delle ghirlande.

19. Stringimi più forte di Giordana Angi

Le coppie si salutano.

20. Another love di Tom Odell

Nathlie e Andrea si salutano

21. Wannabe delle Spice Girls

Cocktail di benvenuto per le fidanzate.

22. Soli di Adriano Celentano

Damiano triste per la separazione da Sharon.

23. Orchestral suite no.3 in D Major

Damiano Er Faina si dedica alla lettura.

24. È sempre bello di Coez

Si parla della storia tra Serena e Pago.

25. Senorita di Camila Cabello & Shawn Mendes

Si parla della storia tra Chiara e Simone.

26. Gli amori di Toto Cutugno

Pago sconvolto dai video di Serena.

27. I like Chopin dei Gazebo

Si parla della storia tra Nathalie e Andrea.

28. Siamo donne di Jo Squillo & Sabrina Salerno

Confidenze tra Nathalie Caldonazzo e Anna Pettinelli.

29. Anche fragile di Elisa

Nathalie delusa dal comportamento di Andrea.

30. Innamorarsi alla mia età di Julio Iglesias

Andrea chiacchiera con la tentatrice Zoe.

31. Celebration di Kool & The Gang

Si parla della storia tra Er Faina e Sharon.

32. Mi manchi di Fausto Leali

Damiano non riesce a smettere di pensare a Sharon.

33. Io non piango di Franco Califano

Er Faina deluso dal comportamento di Sharon.

34. All american girls delle Sister Sledge

Si parla della storia tra Anna Pettinelli e Stefano.

35. Va bene, va bene così di Vasco Rossi

Damiano chiede il confronto a Sharon.

36. Ten more days di Avicii

Si chiude il falò con Alessia Marcuzzi.

37. Solo lei di Gigi Finizio

Federica pensa alla richiesta di falò immediato di Ciro.

38. Como yo te amo di Raphael

Ciro medita prima della fuga.