Er Faina, lacrime inaspettate a Temptation Island Vip: web in subbuglio

Er Faina piange a Temptation Island Vip, le lacrime contagiano anche gli altri fidanzati

La partecipazione di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip ha fatto discutere dal primo momento. Ciò che però potrebbe sorprendere sono le sue lacrime durante la prima puntata del programma di Canale 5. Al momento della separazione, quando ha visto la sua fidanzata andare via con i single, Er Faina è apparso visibilmente nervoso e si è lasciato andare alla lacrime. Una situazione nuova per i telespettatori che sono abituati a vederlo sempre rabbioso e non particolarmente sentimentale. Sono solo 6 mesi che Damiano e Sharon stanno insieme ma i sentimenti tra i due sono davvero forti e le lacrime ne sono la prova. A rincuorarlo arriva inevitabilmente Alessia Marcuzzi che sembra avere una certa preferenza verso lo youtuber; anche nelle scorse settimane era successo che parlasse di polemiche inutili verso la partecipazione di Er Faina alla trasmissione, contestata da molti sul web e non.

Temptation Island Vip 2: Er Faina piange per la fidanzata: “Mi sento una m….a”

Un momento davvero inatteso quello a cui abbiamo assistito durante i primi minuti della seconda edizione di Temptation Island Vip. Forse è l’unica volta che i fidanzati si emozionano e piangono subito dopo aver salutato le loro dolci metà. Ad iniziare è stato proprio Er Faina, seguito poi da Simone Bonaccorsi e Ciro Petrone. “È la prima volta che ci dividiamo“, spiega subito Damiano tra le lacrime, “Non ce la faccio a vederla così, che piange. Faccio di tutto quotidianamente per renderla felice e non vederla piangere. Mi fa sentire una m….a! Ma questa cosa serve anche a me“. A questo punto arriva subito la reazione della Marcuzzi che cerca di rincuorarlo, e fa verso di lui un gesto bello: gli regala una ghirlanda di fiori. Un modo molto carino e gentile per calmarlo e fargli capire che l’esperienza all’interno del villaggio potrà aiutare anche lui e se l’amore per e con Sharon è così forte, la lontananza sarà solo uno scherzo.

Er Faina in lacrime: il web in subbuglio

Twitter si sta letteralmente scatenando contro Er Faina. Le sue battute e il momento più sentimentale che ha avuto non lo hanno aiutato, e il pubblico si dice ancora contro di lui. E i commenti toccano anche la produzione di Temptation: “Ma questi tentativi della produzione di rendere simpatico e/o umano Er Faina?“, chiede ironicamente e polemicamente qualcuno. E c’è anche chi non lo cita nemmeno, per non mandarlo in tendenza. Insomma, questa edizione dell’edizione Vip si anticipa spumeggiante.