Er Faina a Temptation Island Vip, Striscia la Notizia tira una frecciatina

La partecipazione di Damiano Coccia, in arte Er Faina, a Temptation Island Vip non è stata approvata proprio da nessuno. La motivazione? Il famoso youtuber, definito anche ‘star del web’, in molti dei suoi video si è lasciato fin troppo andare ed ha insultato tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e non. Il linguaggio utilizzato da Er Faina non è molto apprezzato, anzi. I suoi video denuncia spesso e volentieri contengono termini volgari e offese anche a sfondo razzista. Quando si è venuto a sapere della sua partecipazione al famoso reality dei sentimenti il web intero si è mobilitato. Ma, non solo, anche alcuni volti noti, come per esempio Tina Cipollari, hanno espresso il loro disappunto.

Er Faina a Temptation Island Vip, la frecciatina di Striscia

Questa sera, alle ore 21:30 circa, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island Vip e Striscia La Notizia ha colto l’occasione proprio per tirare una frecciatina nei confronti della webstar romana. Chi segue il telegiornale satirico si ricorderà che, un po’ di tempo fa, Er Faina venne raggiunto dall’inviata Rajae Bezzaz a causa di un video che girò insultando una donna musulmana. Durante il servizio, però, proprio mentre l’inviata lo stava intervistando è accaduto qualcosa di molto particolare: l’agente dello youtuber è voluta intervenire cercando di bloccare Rajae e accusandola di aver dato del razzista a Damiano Coccia. Cosa ovviamente, non vera. E su questo episodio Striscia La Notizia è voluta ritornare poche ore fa, chiedendosi: “Riuscirà Damiano Er Faina a parlare a Temptation Island Vip senza il suo agente?“, e postando il video del momento incriminato.

Er Faina contestato da tutti: il pensiero di Alessia Marcuzzi

A Tv Sorrisi e Canzoni, Alessia Marcuzzi si è espressa sulle polemiche che hanno coinvolto il reality dei sentimenti a causa della presenza di Er Faina. “Damiano Coccia a Temptation Island Vip?Le polemiche ci sono sempre all’inizio di un programma. Sì, Er Faina ha un bel caratterino. Sui social è molto seguito. Ma non solo: ho incontrato alcune signore di una certa età al supermercato che mi hanno chiesto di lui”, ha dichiarato la conduttrice.