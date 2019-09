Temptation Island Vip, polemiche per Er Faina: replica la conduttrice

Er Faina a Temptation Island Vip: il commento di Alessia Marcuzzi

La seconda edizione di Temptation Island Vip deve ancora partire su Canale 5 ma sta già facendo discutere parecchio. In molti non hanno apprezzato la presenza nel cast di Damiano Er Faina, noto youtuber che in passato è stato protagonista di alcuni controversi attacchi nei confronti dei personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui la conduttrice Barbara d’Urso. Più di qualcuno ha richiesto a gran voce l’esclusione del ragazzo dal programma, dove è in coppia con la fidanzata Sharon Macrì che non lavora nello showbiz. Al contrario di quanto si vociferava nei giorni scorsi in rete Damiano non è stato fatto fuori dal docu-reality prodotto da Maria De Filippi e nelle ultime ore Alessia Marcuzzi, nuova conduttrice al posto di Simona Ventura, ha voluto dire la sua sulla vicenda.

Cosa pensa Alessia Marcuzzi di Damiano Er Faina a Temptation Island Vip

“Damiano Coccia a Temptation Island Vip? Le polemiche ci sono sempre all’inizio di un programma. Sì, Er Faina ha un bel caratterino. Sui social è molto seguito. Ma non solo: ho incontrato alcune signore di una certa età al supermercato che mi hanno chiesto di lui”, ha dichiarato Alessia Marcuzzi a Tv Sorrisi e Canzoni. La presentatrice è più che mai carica per questa nuova avventura televisiva, le cui riprese si stanno tenendo in questi giorni all’Is Morus Relais in Sardegna.

Chi sono Damiano Coccia e Sharon Macrì di Temptation Island Vip

Damiano Coccia è una web star conosciuto con il nome di Er Faina. La fidanzata Sharon Macrì studia invece Onicotecnica (tecnica delle unghie). Si frequentano da poco ma sono sicuri l’uno dell’altra e pronti per dei passi importanti. Prima di partire per Temptation Island Vip Damiano ha assicurato che il loro amore resisterà alle tentazioni: sarà vero? Lo scopriremo solo vivendo!