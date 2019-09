Er Faina, lasciato e ripreso da Sharon: fiume di lacrime a Temptation

Temptation Island Vip: Damiano e Sharon vanno via insieme, Er Faina spiazza

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island Vip Damiano ha chiesto il falò di confronto con Sharon. Il noto romano ha perso la testa nel vedere l’ultimi video della sua fidanzata all’interno del villaggio. Di fronte all’atteggiamento di lei nei confronti di alcuni tentatori, Er Faina ha deciso di portare a termine il suo percorso all’interno del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi. La presentatrice ha comunicato alla giovanissima di Roma la volontà del suo uomo, ma la reazione è stata a dir poco inaspettata. La Macri si è rifiutata di incontrare il suo compagno e lui non l’ha presa affatto bene. Dopo aver dichiarato di voler lasciare la trasmissione, la Marcuzzi è voluto tornare dalle fidanzate per provare a convincere Sharon a recarsi al falò.

Damiano Coccia innamoratissimo di Sharon dopo Temptation Island Vip

Damiano e Sharon si sono confrontati e lei ha dichiarato fermamente di non credere di aver mancato di rispetto al suo fidanzato. Anzi, durando solo cinque giorni all’interno del programma, secondo lei Damiano ha dimostrato il contrario di quello che avrebbe voluto. “Tu non stai dimostrando che l’amore può resistere a questo gioco. Stai dimostrando il contrario. Non sei sicuro di me.” La donna ha poi svelato di non essersi pentita di nulla: “Sono proprio felice di essere stata qui. Questo percorso mi ha fatto bene, mi ha fatto vedere altri punti di vista. Mi sento proprio apposto con la coscienza.” Prima di mettere un punto al confronto, la Macri ha anche rivelato: “Tu volevi dimostrare che l’amore sopravvive, non ha sopravvissuto!”

Temptation Island Vip, Damiano in lacrime per Sharon: lieto fine

Dal canto suo, Er Faina ha cercato in tutti i modi di far capire che il suo amore per Sharon è fortissimo. “Ho capito che lei ha bisogno dei suoi spazi ed è giusto che lei se li prenda. Tu stai buttando tutto quello che abbiamo fatto perché pensi che io non mi fidi di te.” Lei ha poi lasciato il falò di confronto in lacrime e lui ha provato a rincorrerla. Successivamente, Coccia ha chiesto alla redazione di richiedere un falò straordinario. Lei ha deciso di presentarsi e appena l’ha vista arrivare, lui è finito in lacrime per la gioia. “Ho sbagliato a venire qua. Sono entrato lì dentro e non avevo aria. Stavo lì sul letto e piangevo. Mi mancavi te, mi mancava tutto quello che ho a Roma. Tutto quello che abbiamo. Ho avuto paura, tanto.”