Nathalie delusa da Andrea: l’amicizia con Anna Pettinelli conquista tutti

Nathalie e Andrea a Temptation Island Vip: lei scoppia in lacrime e Anna Pettinelli la consola

Nathalie e Andrea, dopo tre anni di relazione, decidono di prendere parte a Temptation Island Vip per superare diverse difficoltà. A quanto pare, prima del programma, le cose tra loro non stavano proseguendo nel migliore dei modi. Secondo i loro stessi racconti, i litigi li hanno spesso allontanati, tanto che questo inverno si sono separati per ben tre mesi. Ebbene Nathalie ammette di essere stata bene durante questo periodo. Il vero problema, a detta della Caldonazzo, sarebbe incentrato su una scelta che avrebbe preso Andrea. Sempre secondo quanto racconta l’attrice, l’uomo non avrebbe alcuna voglia di conoscere il suo passato. La Caldonazzo è convinta che il fidanzato si senta in competizione con gli uomini che, anni prima, hanno fatto parte della sua vita. Nathalie confessa di aver amato e di essere stata amata in passato e questo pare dia particolarmente fastidio ad Andrea. Intanto, quest’ultimo si lascia andare con la tentatrice Zoe. Un avvicinamento abbastanza forte quello che è avvenuto tra i due, che non può non dispiacere a Nathalie.

Temptation Island Vip: Andrea vicinissimo a Zoe, Nathalie non la prende bene

“Mi vergogno di essermi portata un uomo così”, ammette Nathalie guardando i filmati riguardanti Andrea e Zoe. I due si lasciano andare in piscina e in spiaggia, infastidendo non poco la Caldonazzo. L’attrice finisce per chiudersi in bagno in lacrime, mostrando tutta la sua delusione. A sostenerla ci pensa Anna Pettinelli. Tra le due sembra essere nata una bellissima amicizia, che è molto apprezzata dai telespettatori. Sono in tanti coloro che commentano positivamente questo rapporto tra le due donne. “Lo vedo di un’immaturità clamorosa, un bambino in calzamaglia, lui non ti rispetta prima di tutto”, dichiara Anna, cercando di essere di aiuto a Nathaly. Intanto, quest’ultima si sfoga con tutte le sue compagne d’avventura: “Io ho subito delle urla quasi disumane, perché ho incontrato un ex di 20 anni fa. Viene sempre a sapere tutto di me, non so come fa. Questo rapporto non cresce, io ho il terrore di tutto”.

Nathalie e Andrea: la passione c’è, ma sono tanti i problemi che li dividono

La passione tra Nathalie e Andrea non manca. Eppure per la Caldonazzo, in questa relazione, sarebbero assenti gli ingredienti principali. Sono diversi i problemi presenti in questa storia e questa esperienza li sta mettendo decisamente alla prova. Non ci resta che attendere per scoprire come andrà tra i due.