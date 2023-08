Temptation Island, veleni tra ex volti: ‘guerra’ fidanzate vs tentatrici

Volano nuove frecciate tra gli ex partecipanti di Temptation Island 2023. Sui social network i protagonisti dell’11esima edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia si lasciano andare a messaggi velenosi. In particolare, al centro delle nuove questioni sono due ex tentatrici. Sembra che sia rimasto dell’astio per alcuni ex partecipanti e la maggior parte dei telespettatori si stanno schierando dalla parte delle ‘fidanzate’.

Facendo il punto della situazione, mentre i protagonisti di questa edizione del reality di Canale 5 si sono riuniti in gruppi separati, ecco che è spuntato fuori un gossip. Pare che Manuel Maura, dopo la fine della sua relazione con Francesca Sorrentino, stia frequentando l’ex tentatrice Carola Moroni. Lo scoop l’ha lanciato una follower di Deianira Marzano, a cui ha raccontato di aver visto i due insieme tra gesti affettuosi e passionali.

Nel frattempo, un’enorme fetta di pubblico sta supportando sempre di più Francesca Sorrentino dopo Temptation Island. La ragazza nel reality delle tentazioni ha concluso il suo percorso con l’approvazione dei telespettatori, chiudendo definitivamente la sua love story con Manuel. A quest’ultimo non gliel’ha fatta passare liscia, tanto che durante il falò di confronto non si è proprio trattenuta.

Così ha conquistato il pubblico di Canale 5, che la definisce oggi una ‘Queen’. Non vale lo stesso per Manuel, il quale ha raccolto non poche critiche. In questi giorni, proprio Maura ha condiviso un messaggio sui social network che pareva essere indirizzato a Francesca, per poi smentire lui stesso. Ed ecco che ora è arrivato un commento davvero velenoso da parte dell’ex tentatrice con cui oggi avrebbe un flirt. Nelle scorse ore, Carola ha condiviso un messaggio che, a detta di molti, sarebbe proprio indirizzato a Francesca:

“Ragazze mie siate meno cattive e più coerenti. NO FINTE QUEEN. DAVANTI AI RIFLETTORI TUTTE SUPER DONNE. Troppo facile prendersela con gli altri se la propria storia è arrivata al capolinea. Le offese verbali non pagano mai. Ma ci danno la percezione delle persone che abbiamo davanti. Quanta pochezza d’animo”

Impossibile non collegare questa dura frecciata a Francesca Sorrentino. “Super donne” e “Queen” sono parole che sono state associate alla ragazza e, dunque, sembra proprio che Carola faccia riferimento a lei.

Temptation Island, continua la guerra social tra Perla e Greta

Nei giorni scorsi a lanciare una bella frecciata ci ha pensato la mamma di Perla Vatiero e non solo. La stessa ragazza sembra aver attaccato volutamente Mirko Brunetti e Greta Rossetti condividendo un video che sembra fare da parodia a un loro filmato. Giorni fa la nuova coppia è finita nella bufera per via di un video che li ritraeva mentre si scambiavano coccole e baci in auto.

Lui, poco attento alla guida per mostrare sul web la passione provata con l’ex tentatrice, è stato duramente attaccato. Infatti, i due si sono ritrovati a doversi scusare per l’accaduto. Ed ecco che Perla, in compagnia di Francesca Sorrentino, ha condiviso un video che sembra proprio fare da parodia e che è diventato virale.

E pare che il filmato in questione non sia passato inosservato agli occhi di Greta Rossetti, che avrebbe replicato nelle scorse ore. “Meglio essere finte che cattive”, ha scritto l’ex tentatrice sulle sue Instagram Stories. Molti telespettatori credono che tale frecciata sia indirizzata proprio a Perla.

Intanto, a lanciare nuovi velati attacchi ci ha pensato anche lo stesso Mirko alla sua ex fidanzata. Rispondendo alle domande dei telespettatori su Instagram, ha confermato di essere molto sereno e felice. Nel dire questo, ha lanciato qualche frecciata come: “Non mi sento più sbagliato della persona che sono” e ancora “Mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema”. Qui non ci sono dubbi, si riferisce proprio alla sua ormai passata relazione con Perla.