Temptation Island, Francesca annienta Manuel! Bisciglia all’attacco

È arrivato il momento per Francesca e Manuel di lasciare Temptation Island 2023. A richiedere il falò di confronto anticipato è stata lei, dopo aver visto un nuovo filmato nel Pinnettu. La situazione è giunta a un punto di svolta quando Francesca ha notato di non essere a riuscita a smuovere, almeno non come avrebbe voluto, il fidanzato con il suo avvicinamento al tentatore Alberto. La ragazza ha deciso di trascorrere del tempo con il single ed è apparso a chiaro al pubblico che questa fosse una mossa per attirare l’attenzione di Manuel.

La loro non è stata una relazione semplice, ma è stata una storia caratterizzata da un continuo tira e molla voluto da lui. Questa volta Francesca ha avuto modo di assistere alla reazione del fidanzato dopo aver scoperto la sua vicinanza al tentatore. Inizialmente ai suoi compagni d’avventura, Manuel ha ammesso di aver provato un certo fastidio. Ma subito dopo si è corretto, facendo presente di essere invece felice di vedere Francesca divertirsi nel suo villaggio.

Non solo, Manuel ha ammesso di essere contento che la fidanzata abbia finalmente capito che c’è “altro” oltre lui. Il ragazzo ha poi confermato di aver sempre trovato in lei un porto sicuro in cui rifugiarsi nel momento del bisogno. Il reality show gli ha dato l’ennesima conferma che sente il bisogno di essere un uomo libero.

Le parole di Manuel hanno portato Francesca a Temptation Island 2023 a una conclusione: questa esperienza ha permesso a lui di capire che è necessario chiudere questa relazione. Il falò di confronto anticipato stasera è iniziato con un video che lei ha voluto vedere insieme all’ormai ex fidanzato. Francesca ha mostrato a Manuel il momento in cui ha confessato che l’ha tradita in passato.

Temptation Island: Francesca asfalta Manuel e in lacrime lascia sola il reality

Lei si è lasciata completamente andare, conquistando i telespettatori, che hanno applaudito. “Regina”, “Icona”, “La migliore”, questi sono solo alcuni dei tanti commenti del pubblico soddisfatto per la reazione di Francesca a Temptation Island 2023. I telespettatori sono felici di vederla reagire finalmente al comportamento di Manuel, che in questi anni l’ha lasciata più volte ed è tornato tra le sue braccia a suo piacimento.

“Ascolta brutto cog***ne”, ha tuonato Francesca, facendo uscire il lato più forte di sé. Il pubblico ha applaudito soprattutto nel momento in cui la 23enne ha corretto Manuel: “No se avevo voglia, ma se avessi avuto voglia!”. Inizialmente per difendersi, il rappresentante farmaceutico l’ha attaccata accusandola di avergli “buttato solo me**a addosso” durante questa esperienza.

Ma Francesca non se n’è rimasta in silenzio e non ha dato credito ad alcuna accusa o giustificazione da parte di lui. La 23enne è apparsa davvero molto arrabbiata e delusa, ma ha cercato di tenere il passo, senza cedere.

“Io ti ho dato tanto? Tu mi hai tolto tutto. Perché ci tenevi tanto a venire qua dentro? No, io sono arrivata a una conclusione, non tu! Io ci sono arrivata, sono io che ho chiesto il falò! Non me ne frega un ca**o di quello che hai deciso tu. Fatti curare perché tu non stai bene. Che storia di me**a, tu mi hai rovinato la vita. Ma tu che mi hai dato? Ma tu chi sei? Non ti conosco! Quello che mi faceva sentire sbagliata”

Manuel si è difeso ancora, affermando di aver parlato sempre bene di lei. Non solo, le ha assicurato di essersi fermato con la tentatrice Greta nel villaggio solo per portarle rispetto. “Fuori pure l’hai fatto per me, no?”, ha ironizzato Francesca, ricordandogli il tradimento del passato. A questo punto, è intervenuto anche Filippo Bisciglia, il quale si è schierato prontamente dalla parte della 23enne:

“Secondo me a lei non piace che tu dici che sei arrivato a una conclusione… Lei ha chiesto il falò di confronto. Ma secondo te come sta ora dentro?”

Manuel si è detto consapevole del fatto che Francesca stia male e non sia solo arrabbiata. A un certo punto, lei si è tranquillizzata e in lacrime ha ammesso che la loro storia non era più caratterizzata dall’amore, bensì si era trasformata in dipendenza. Anche Manuel non ha trattenuto le lacrime:

“Venire qua ha aiutato sia me che te, te lo assicuro. Ora sei arrabbiata, lo so. Ma fidati che questo dispiacere e questa rabbia passeranno. Ma fidati che quando ci ricontreremo ci sarà ancora del bene”

Alla fine, Francesca e Manuel a Temptation Island 2023 sono usciti separati, entrambi convinti. Lui le ha chiesto un ultimo abbraccio e lei ha accettato. Dopo di che, è andata via, con il coraggio di aver finalmente chiuso quella porta che non era mai riuscita a chiudere.