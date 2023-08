Temptation Island, reunion: ripicche e caos, chi ci è finito di mezzo

Ieri, 4 agosto, è avvenuta la reunion del cast dell’ultima edizione di Temptation Island, o meglio delle fidanzate e dei tentatori che hanno partecipato al programma. Perla, Francesca, Vittoria e Alessia si sono rincontrate insieme ai ragazzi con i quali hanno convissuto per quasi 21 giorni (chi più e chi meno) durante il loro soggiorno in Sardegna. Tra loro, la nuova frequentazione di Perla, Igor, ma anche Daniele Schiavon, tentatore con il quale Francesca aveva avuto un rapporto più approfondito. Ovviamente, tutti i presenti hanno documentato la serata con tanto di storie, foto e video. E, tali contenuti non sono passati affatto inosservati.

Sui social, infatti, tutti sono corsi a commentare la reunion, la quale sembra non essere andata già a una persona in particore. Di chi si tratta? Di Manuel Maura, l’ex fidanzato di Francesca. Difatti, subito dopo aver visto un selfie dell’ex ragazza con il tentatore Daniele Schiavon, Manuel ha pensato bene di lanciare una frecciatina ai due sul suo profilo Instagram, scrivendo in una storia: “Brave ragazze all’apparenza, e poi…”. Dato il tempismo, in tanti hanno pensare che si stesse riferendo proprio a Francesca e Daniele.

Ebbene, l’ex tentatore non è rimasto in silenzio e ha deciso di rispondere poche ore fa sui suoi social, pubblicando una foto di un grappolo d’uva con la scritta: “Quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba”. A questo punto, visto il caos creatosi intorno alla sua storia Instagram, Manuel ha voluto mettere in chiaro le cose e spiegare che la frase da lui condivisa non era rivolta all’ex fidanzata.

“Volevo dirvi che mi stanno arrivando molti messaggi sulla storia di prima. Non è su Francesca, non è è riferita a lei, è stata una cosa detta in generale, tanto per. Francesca è libera di fare ciò che vuole, può divertirsi tranquillamente, come è giusto che sia. Grazie”, ha scritto sul suo profilo Instagram. Tuttavia, la sua versione non sembrerebbe aver convinto molto e in molti si dicono convinti che l’ex volto di Temptation Island stia accusando la nuova ritrovata libertà di Francesca.

Temptation Island: Perla e la frecciatina all’ex Mirko

Ma, il botta e risposta tra Manuel e Daniele non è stata l’unica dinamica scatenatasi durante la reunion del cast di Temptation Island. A far scatenare il web è stato anche un video condiviso da Perla insieme a Francesca. Com’è noto, Perla aveva partecipato al programma insieme all’ex ragazzo Mirko, con il quale era fidanzata da ben 5 anni. Alla fine del reality, i due sono usciti separati ed entrambi hanno iniziato a frequentare i rispettivi tentatori, Igor e Greta.

Ma, quella di Greta e Mirko non è una semplice frequentazione, anzi. I due hanno iniziato a fare subito sul serio, dichiarandosi innamorati pazzi e facendosi persino un tatuaggio in comune. Inoltre, la nuova coppia è super attiva sui social, condividendo diversi momenti della loro quotidianità. Ad esempio, qualche giorno fa, l’ex tentatrice aveva condiviso un video su TikTok dei due in macchina, durante il quale si baciano e si scambiano tenerezze mentre lui è al volante.

Ebbene, ieri, 4 agosto, Perla ha condiviso un video molto simile a quello dell’ex fidanzato. Nella clip in questione, infatti, la ragazza è in macchina con la compagna di avvenure Francesca ed emula esattamente i gesti della nuova fidanzata di Mirko. Insomma, inutile dire che molti hanno interpretato il video come una chiara frecciatina ironica di Perla al suo ex ragazzo, il quale è stato anche ampiamente criticato dopo la pubblicazione del filmato.