Temptation Island, Mirko e Greta bufera: l’affondo dell’ex suocera

La storia d’amore tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti dopo Temptation Island 2023 sta procedendo a gonfie vele. Ma sui social network sembrano esserci più commenti negativi che positivi su questa coppia. Si aggiunge anche un messaggio della mamma di Perla Vatiero, che lancia una velata frecciata all’ex genero. Di sicuro Mirko e Greta, neanche tempo di uscire dal reality show, già stanno creando le prime polemiche.

Oltre al discusso tatuaggio, i due vengono accusati di essere una coppia diseducativa. Il motivo? Insieme hanno condiviso su TikTok e Instagram un video che li ritrae in auto. Il giovane Brunetti, però, invece di prestare attenzione al volante, preferisce mostrare al pubblico la passione che prova nei confronti dell’ex tentatrice. Infatti, è possibile vederlo mentre bacia più volte la nuova fidanzata e le tiene la mano. In poche parole, nel video in questione si distrae più volte, chiudendo persino gli occhi.

Si è accesa così un’altra polemica intorno a Mirko e Greta dopo Temptation Island 2023. La nuova coppia si è ritrovata a doversi scusare per il video poco educativo condiviso sui social network, nella serata di ieri. Ma le polemiche continuano. Molti si chiedono come abbia fatto lui a voltare pagina così velocemente, dicendosi innamorato dell’ex tentatrice.

Non solo, nelle scorse ore l’ex tronista Eugenio Colombo, con il quale Greta ha avuto un flirt in passato, ha svelato alcuni retroscena sulla voglia di lei di apparire in televisione. Ed ecco che in queste ore dice la sua anche la mamma di Perla, condividendo un lungo messaggio d’amore per la figlia.

Temptation Island: la mamma di Perla si espone su Mirko

La rottura tra Perla e Mirko a Temptation Island 2023 continua a far parlare. A esprimersi sul caso, questa volta, è la mamma di lei. Condividendo un post su Instagram, la donna ammette di essere fiera della figlia, della persona che è e dei valori che possiede. Guardarla piangere e soffrire nel reality delle tentazioni le ha spezzato il cuore, in quanto non avrebbe mai voluto vederla così.

Nonostante questo, crede che quanto accaduto possa fare da insegnamento a Perla e qui lancia una bella frecciata a Mirko:

“Non avrei mai voluto vederti così, ma so che tutto questo sarà una lezione di vita indelebile per te. Avrai sicuramente capito che non ci si può fidare di nessuno al 100%, che la vita è fatta di imprevisti e che, comunque vada, ci sarà sempre la tua famiglia a sostenerti e incoraggiarti. Mi auguro che questa esperienza sia stata in grado di farti capire quanta forza e coraggio tu possegga, e che, nonostante i dolori e le delusioni, la vita continua frenetica e non c’è tempo di fermarsi a pensare alle piccolezze”

Oggi la mamma di Perla le augura di ritrovare se stessa e la serenità che merita di avere. Alla fine, la donna conclude questo lungo messaggio dicendosi sempre pronta a difenderla e a supportarla nei momenti difficili e anche nei suoi successi. A differenza di Mirko e Greta, per il momento Perla e Igor non si stanno bilanciando più di tanto sui social network.

I due, durante l’incontro con Filippo Bisciglia un mese dopo i falò di confronto, hanno raccontato che è in corso una frequentazione. Ai fan della Vatiero solo il tempo potrà dare delle risposte sul futuro con Igor.