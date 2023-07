Temptation Island 11 finale: chi si è lasciato e chi no, nuove coppie

L’ultima puntata di Temptation Island 2023 è iniziata con i percorsi delle due coppie rimaste ancora in gioco. In particolare, l’appuntamento ha visto inizialmente protagonisti Vittoria e Daniele. Quest’ultimo ha ricevuto dei video che ritraevano la sua fidanzata in compagnia del tentatore Edoardo, in atteggiamenti affettuosi. La situazione si è complicata con gli ultimi filmati nel pinnettu. Infatti, Daniele si è ritrovato ad assistere a delle scene che l’hanno lasciato senza parole e che hanno spiazzato il pubblico di Canale 5.

Il 33enne romano ha così chiesto il falò di confronto, durante il quale Vittoria ha confessato cos’è successo in stanza con Edoardo, senza troppi problemi. Si è chiusa così la loro relazione, con Daniele che le ha detto addio andando via da solo. La puntata è andata avanti con l’ultima coppia, quella composta da Ale e Federico. Lei ha chiesto nuovamente il falò di confronto (al primo lui non si è presentato). Anche per questa coppia è arrivato l’addio, con il pubblico schierato contro Federico.

Dopo di che, Filippo Bisciglia ha permesso al pubblico di scoprire cos’è accaduto ai protagonisti dopo un mese. Ecco che fine hanno fatto le coppie di Temptation Island 2023.

Perla e Mirko oggi: lei è con Igor e lui con Greta

La storia d’amore tra Perla e Mirko è definitivamente finita. Infatti, a distanza di un mese, hanno mantenuto la posizione presa durante il loro falò di confronto finale. Oggi Mirko e la tentatrice Greta formano una coppia e dichiarano di essere davvero molto innamorati. Perla è apparsa decisamente delusa dall’epilogo di questa love story. La ragazza è comunque riuscita a voltare pagina con il tentatore Igor.

Gabriela e Giuseppe stanno ancora insieme dopo Temptation Island

Gabriela e Giuseppe sono ancora insieme. I due sono arrivati di fronte Filippo Bisciglia sereni e innamorati. Lei ha ammesso di essere cambiata e di aver ricevuto delle dimostrazioni da parte del fidanzato. Nonostante questo, Gabriela ancora fatica a fidarsi di Giuseppe.

Isabella e Manu hanno ritrovato la felicità e stanno ancora insieme

Formano ancora una coppia anche Isabella e Manu, i quali sono giunti sul posto un mese dopo il falò di confronto a Temptation Island 2023 insieme. Entrambi sono apparsi felici e ancora molto innamorati. Sembra che ormai i due abbiano trovato la base su cui costruire qualcosa. “La base più forte che avete voi due è l’amore”, ha fatto notare Filippo Bisciglia.

Francesca e Manuel si sono lasciati definitivamente

Non sono una coppia Francesca e Manuel, invece. I due sono tornati a parlare con Bisciglia separati. Lei, con tanto di approvazione del pubblico, ha dichiarato che sta cercando di ritrovare se stessa. Non solo, ha trovato la forza di andare avanti e di riprendere in mano la sua vita. Oggi non crederebbe più a Manuel. Quest’ultimo, invece, si è scusato per le parole poco carine usate su Francesca durante il loro percorso.

Alessia e Davide sono ancora una coppia, ma in crisi

Alessia e Federico continuano a essere una coppia. I due hanno raccontato a Bisciglia, di fronte alle telecamere, di essere andati avanti. Ma fuori lui ha preso una decisione dopo il percorso nel reality: prendersi una pausa. La loro non è una rottura, bensì un momento di riflessione. Alessia è tornata a vivere a casa dei genitori.

Vittoria e Daniele si sono lasciati definitivamente

Dopo la rottura durante il falò di confronto molto acceso, a un mese dalla loro rottura, Vittoria e Daniele non sono una coppia. I due, dunque, si sono lasciati definitivamente. Lei ha ammesso di amarlo ancora e fuori non è stato facile. Si sono visti, si sono parlati con calma e Vittoria si è anche scusata, perché ha fatto un percorso con “una sorta di astio”. Ha sottolineato che questa non è una giustificazione per ciò che ha fatto. Vittoria non sa cosa accadrà in futuro e se lui riuscirà a perdonarla. Con Edoardo non ha proseguito una frequentazione fuori.

Daniele ha dichiarato di aver trovato difficoltà a riprendere in mano la sua vita. Ha anche affermato di non sentire la mancanza di Vittoria, in quanto è ancora molto deluso. Per il 33 romano la rottura è definitiva.

Alessia e Federico, è proprio finita dopo Temptation Island 2023

Si sono lasciati definitivamente anche Ale e Federico. Lei ha ammesso di essere rimasta delusa per non aver avuto un confronto faccia a faccia con lui dopo il falò, fuori dal reality. Lontano dalle telecamere ha trovato il supporto di Lorenzo ‘Lollo’, con cui però non è nato nulla. Infatti, la stessa Alessia ha affermato di volersi concentrare su se stessa. Federico ha confessato di sentire la mancanza dell’ex fidanzata, ma non ha alcun rimpianto sulla fine della loro relazione.