Temptation Island, Vittoria boom: cos’ha fatto in stanza con Edo

Vittoria e Daniele sono stati protagonisti della prima parte dell’ultima puntata di Temptation Island 2023, con tanti colpi di scena. A lasciare tutti senza parole è la 32enne romana, la quale si è lasciata andare con il tentatore Edoardo. Più volte la ragazza è entrata nella casa dei single, dove non vi sono telecamere. Molti telespettatori sono convinti che addirittura Edoardo si sentisse disturbato dalla presenza costante di Vittoria, soprattutto la mattina.

La 32enne a inizio percorso è apparsa tranquilla e, allo stesso tempo, turbata per eventuali video di Daniele. Invece è stata lei, proprio alla fine di questa esperienza, a lasciare lui interdetto. Ha dato in queste settimane tanti consigli alle sue compagne d’avventura, apparendo responsabile e matura. Il pubblico, per questo, è rimasta deluso nel vederla cercare così costantemente un approccio con Edoardo. Alla fine è stata Vittoria a cedere alle tentazioni.

Dopo diversi video visti nel pinnettu, sono arrivate le scene più scottanti. In uno degli ultimi filmati, Vittoria a Temptation Island 2023 si è recata nella stanza da letto di Edoardo, consapevole dell’assenza delle telecamere. “Io dopo vado a fare la valigia, domani andiamo via”, ha affermato subito la 32enne, cosciente del fatto che ciò che stava per fare avrebbe provocato una reazione in Daniele.

Improvvisamente sono arrivati nella loro stanza Lollo e Alessia, i quali hanno subito intuito che volessero stare da soli. Non appena i due sono andati via, ecco che Vittoria ed Edoardo sono rimasti soli nella stanza senza telecamere. Ebbene sono usciti da lì dopo un’ora e mezza. A detta di molti telespettatori e di Daniele, l’audio tra respiri e rumori ha parlato chiaro.

“Ti giuro non me l’aspettavo. Mi fa male Fe, spero che siano finiti i video perché io me ne voglio andare. Mi ha spiazzato, non me l’aspettavo”

Queste le parole che Daniele ha pronunciato parlando con Federico nel villaggio dei fidanzati. Nel frattempo, ha lanciato una poltrona del pinnettu e si è ferito a una mano, probabilmente spaccando la porta del bagno, che è stata inquadrata con un bel buco. Intanto, è anche arrivato un altro video per lui, durante il quale Vittoria – parlando con Alessia – pare proprio confermare i sospetti su quanto accaduto in quella stanza:

“Non mi ci doveva portare qua. Tutto mi aspettavo da lui… Ma non me l’aspettavo da parte mia. Gli ho fatto un sacco di raccomandazioni, ma poi sono caduta io. Comunque io sono affettuosa, dolce, appiccicosa, ma sono sempre stata fedele. Spero solo che mi possa perdonare un giorno, che rimanga affetto, stima… Spero che comunque capisca perché ho fatto determinate cose. Sono entrata arrabbiata qui. Voglio prendermi tutte le responsabilità per quello che ho fatto. Mi sento in colpa, ma non riesco a pentirmi. Ho sbagliato”

A questo punto, Daniele ha chiesto il falò di confronto anticipato con Vittoria.

Temptation Island 2023: Vittoria ha tradito Daniele, addio al falò di confronto

Vittoria ha confessato a Daniele di aver capito che non era felice. Dopo di che, durante lo scontro faccia a faccia, la 32enne romana ha confermato di aver baciato Edoardo mentre si trovava nella stanza. A cercare di far riflettere entrambi ci ha pensato Filippo Bisciglia, il quale ha fatto notare a Daniele che Vittoria non ha trovato un nuovo fidanzato in Edoardo. A questo punto, la 32enne ha iniziato a rinfacciare tutte le mancanze che ha notato in questi anni di relazione.

Intanto, la maggior parte dei telespettatori si è schierata dalla parte di Daniele, accusando Vittoria di voler passare come una vittima, sebbene sia stata lei a tradire. La ragazza, però, ha precisato di voler stare con una persona che la tratti come una principessa e che la faccia sentire bella. Queste le mancanze che negli anni ha percepito. “Ci siamo baciati”, ha poi confessato rispondendo alla domanda di Daniele sui momenti vissuti nella stanza con Edoardo.

Alla fine i due hanno lasciato il reality delle tentazioni separati. Il falò di confronto anticipato si è concluso con Daniele e Vittoria entrambi convinti di voler chiudere la relazione. Quando la coppia è stata presentata a inizio percorso, in molti avrebbero scommesso che sarebbe stato lui a regalare colpi di scena e a finire nel mirino del pubblico. Invece, a cedere alle tentazioni è stata proprio Vittoria. Inoltre, tanti telespettatori hanno fatto notare la freddezza con cui la 32enne ha affrontato questo falò di confronto.