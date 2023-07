Temptation Island, Ale e Federico: lui cade in basso. Bisciglia eroe

Si è chiuso il percorso a Temptation Island 2023 di Ale e Federico. Loro rappresentano l’ultima coppia rimasta in gioco. A chiedere il falò di confronto anticipato è stata lei. Questa è stata la seconda volta che Ale ha proposto di concludere il percorso, senza ricevere risposta positiva da parte di lui. A questo punto, stasera, si è ritrovato a dover accettare per forza di mettere fine alla loro esperienza nel reality delle tentazioni.

A portare Ale a chiedere il falò di confronto finale sono stati alcuni video. Federico è apparso molto preso e attratto dalla tentatrice Carmen, con cui ha cercato qualsiasi approccio fisico. Ma i telespettatori hanno notato il rifiuto da parte della ragazza. A un certo punto, lui si è messo in ginocchio sopra Carmen, la quale è apparsa in serie difficoltà. Infatti, ha dichiarato di trovare la situazione inquietante, respingendolo.

Scene alquanto imbarazzanti, che hanno spinto Ale a chiedere il falò di confronto anticipato a Temptation Island 2023. Durante il loro incontro, Filippo Bisciglia si è prontamente schierato dalla parte di lei, riprendendo più volte Federico. Inizialmente gli ha fatto notare che la ragazza con cui ha una relazione sta davvero molto male.

In particolare, il conduttore è intervenuto la prima volta vedendo Alessia infastidita dalle continue risatine di Federico. Dettaglio, questo, che ha infastidito tutti, compreso Filippo. Ma il 31enne non si è fermato qui. Ha continuato a spiattellare in faccia la verità ad Ale, confermando di non averla mai amata davvero, con naturalezza e arroganza.

L’atteggiamento ha dato particolarmente fastidio a Bisciglia: “Ma ti rendi conto che lei si sente presa in giro perché siete arrivati qua che eravate fidanzati?!”. In effetti, molti si chiedono a questo punto come mai Federico ha deciso di partecipare al reality se era già consapevole di non voler più stare insieme ad Ale e di vederla addirittura come una sorella.

Non solo, molti si chiedono il motivo per cui non ha accettato il primo falò di confronto, visto che aveva già queste consapevolezze. E queste domande se le è poste anche Bisciglia, che non ha trattenuto il suo fastidio. “Le parole tue sono umilianti per Ale! La cosa sta diventando umiliante per lei, quindi anticipo”, ha dichiarato Filippo mettendo fine a questo falò di confronto.

Un intervento, quello del conduttore, apprezzatissimo dal pubblico, che stasera l’ha definito un eroe! Alla fine Federico e Ale sono usciti separati dal reality, come Vittoria e Daniele.