Temptation Island, l’ex di Greta è un noto tronista: “Vi dico chi è lei”

Si è conclusa lunedì, 31 luglio, l’ultima edizione di Temptation Island chiudendo una stagione piena di successi. Nel corso dell’ultima puntata, il pubblico ha potuto vedere cosa è successo alle coppie del programma un mese dopo la fine delle registrazioni. Una delle storie che ha maggiormente attirato l’attenzione dei telespettatori è stata sicuramente quella di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due, dopo una storia di cinque anni, hanno deciso di lasciare il reality separati. Inoltre, entrambi hanno conosciute altre persone durante il soggiorno in Sardegna: lei si è avvicinata al tentatore Igor Zeetti, mentre lui ha iniziato una vera e propria storia d’amore con Greta Rossetti.

Se quella tra Perla e Igor, infatti, sembra essere ancora una conoscenza, diversa è la questione per Greta e Mirko. I due fanno veramente sul serio: dopo solo un mese si sono dichiarati innamorati pazzi e hanno fatto già le presentazioni in famiglia. Non solo, la nuova coppia si è anche fatta un tatuaggio in comune al braccio. Insomma, un colpo di scena inaspettato che ha scioccato il pubblico di Temptation Island, tra chi ha fortemente criticato i ragazzi e chi, invece, si è detto contento di questo nuovo amore. Fatto sta che i social in questi giorni non fanno altro che parlare di loro e, a tal proposito, una vecchia conoscenza di Greta è intervenuto per parlare della ragazza. Di chi si tratta? Dell’ex tronista di Uomini e Donne, Eugenio Colombo.

Eugenio e Greta si sono frequentati per un po’ di tempo, ma la storia è poi finita dopo che l’ex volto del dating show di Canale 5 è stato beccato mentre si scambiava un bacio con Guendalina Canessa. A quanto pare, Colombo non si sentiva ancora pronto ad impegnarsi, dato che si era lasciato da poco con l’ex compagna e madre dei suoi due figli, Francesca Del Taglia. Ad ogni modo, i due sono rimasti in buoni rapporti e il deejay si è detto molto contento del successo che la giovane sta avendo grazie a Temptation Island. Eugenio ha rilasciato un’intervista al magazine Di Più Tv, in cui ha rivelato che il sogno dell’ex tentatrice era sempre stato quello di entrare nel mondo dello spettacolo:

Lavora nell’azienda di famiglia come contabile ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. Insomma è una sognatrice ma con i piedi ben piantati a terra.

Dopodiché, l’ex tronista ha speso delle bellissime parole per la Rossetti, definendola una ragazza “dolce, brava anche se fisicamente molto appariscente”. “Tra noi c’era un’attrazione, una sintonia, è stato un bellissimo rapporto”, ha poi rivelato ricordando i momenti passati insieme. Ma, cosa pensa Eugenio della nuova relazione di Greta e Mirko? Ecco cosa ha avuto da dire a riguardo l’ex volto di Uomini e Donne: