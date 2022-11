Temptation Island torna in onda? La decisione ufficiale di Mediaset

Temptation Island tornerà in onda: parola di Pier Silvio Berlusconi. È stato lo stesso amministratore delegato di Mediaset a dare la splendida notizia sul ritorno del reality delle tentazioni su Canale 5. I fan del noto programma di Maria De Filippi saranno sicuramente felici di ritrovare sul piccolo schermo le vicende delle coppie che decidono di mettere alla prova il loro amore tra tentatori e tentatrici. E lo faranno molto presto!

Infatti, il figlio di Silvio Berlusconi ha annunciato che Temptation Island tornerà nell’estate del 2023.

Pier Silvio Berlusconi annuncia il ritorno di Temptation Island estate 2023. Slitta La Talpa. #Mediaset — Giuseppe Candela (@GiusCandela) November 10, 2022

Tale annuncio è arrivato nel corso della conferenza stampa indetta da Pier Silvio Berlusconi a Mediaset per parlare degli ascolti e dei risultati ottenuti negli ultimi tempi. L’estate di Canale 5 ha sicuramente bisogno del reality delle tentazioni, questo probabilmente la considerazione che i piani alti della rete hanno fatto in questi mesi. In effetti, il pubblico ha sentito molto la mancanza del programma nell’estate 2022. Questo, dal 2014, è stato il primo anno che in cui i telespettatori di Canale 5 hanno dovuto fare a meno del reality.

Temptation Island ha sempre fatto avvertire meno la mancanza di Uomini e Donne. Infatti, a fine di ogni edizione del dating show del pomeriggio di Canale 5 ha sempre preso inizio una nuova stagione del reality delle tentazioni. In questo modo, Maria De Filippi permetteva ai suoi più fedeli telespettatori di continuare ad assistere a nuove e reali vicende amorose sul piccolo schermo.

Temptation Island torna dopo un anno di stop

Qualche tempo fa, un dettaglio aveva fatto pensare che il reality fosse stato cancellato in via definitiva da Mediaset. Tutti i profili social network dedicati al programma erano magicamente spariti. Per questo, i fan della trasmissione estiva avevano iniziato a pensare che questo fosse un chiaro segnale di addio. A far sperare in un ritorno del programma ci aveva pensato lo stesso Pier Silvio Berlusconi.

Il direttore di rete, durante la scorsa presentazione dei palinssnti Mediaset, aveva dimostrato la sua intenzione di portare sul piccolo schermo una nuova edizione del reality delle tentazioni in futuro. E ciò avverrà prima del previso, dopo la pausa di un anno!

Si era esposto sulla cancellazione del programma anche il volto centrale del programma, ovvero Filippo Bisciglia, il quale era apparso abbastanza dispiaciuto per questa pausa. Non si sa, però, al momento se sarà lui il conduttore dell’edizione di Temptation island 2023. Sicuramente i fan sperano in questa scelta!