Temptation Island: Siria e Matteo al capolinea, spuntano le corna!

Arrivano le prime notizie di corna del 2025: i protagonisti della rottura sono una delle coppie più amate di Temptation Island. Siria e Matteo ci avevano fatto sognare con il loro amore ma evidentemente non era destinato a durare. Stando alle indiscrezioni ricevute dall’esperta di gossip Deianira Marzano, i due avrebbero deciso di prendere una pausa dopo che lui ha scoperto che lei si sentiva con un altro. Vediamo di fare chiarezza.

La storia di Siria e Matteo aveva fatto commuovere tutto il pubblico. La coppia stava insieme da anni quando ha deciso di affrontare il viaggio nei sentimenti, Siria durante la relazione era arrivata a pesare più di 130 kili. La sua trasformazione e la perdita di 80 kg aveva messo a dura prova la loro storia, lei si sentiva trascurata da Matteo e desiderava affrontare la sua nuova vita con un nuovo spirito. Matteo invece dall’altro canto, si è dimostrato un vero principe azzurro, innamorato perdutamente della sua Siria ma timido e riservato. La sua storia di bullismo fece emozionare tutti e al falò di confronto, il vero amore tra i due trionfò. Ora però le cose sembrano cambiate, la coppia non si mostra più sui social come faceva un tempo e il motivo sarebbe chiaro: una pausa dovuta alla scoperta di corna che Siria avrebbe fatto a Matteo.

Siria e Matteo, rottura in vista. C’entrano le corna? Tutte le indiscrezioni

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto da delle fonti anonime la conferma che una amatissima coppia di Temptation Island si è separata perché lui ha scoperto che lei si sentiva con qualcun altro. Quando ha postato le iniziali S. e M. tutti hanno capito che si trattava di Siria e Matteo, e poco dopo sono arrivate le conferme da persone vicine alla coppia e ex partecipanti al programma. Matteo ha scoperto che Siria si sentiva con un altro, ma in realtà lei non voleva tornare con lui. Nel programma lei sembrava infatti intenzionata a lasciarlo, salvo poi decidere di restare insieme al falò di confronto. Secondo qualche partecipante di Temptation, Siria avrebbe deciso di restare con Matteo solo per la popolarità dopo il programma e per fare hype.

Dobbiamo fidarci però di queste fonti? Visto che Siria era stata cacciata dal gruppo delle ragazze di Temptation perché secondo loro andava a riferire falsi gossip? Non sarà mica per caso una ripicca! Lo scopriremo solo se loro dovessero annunciare la loro rottura ufficialmente, come è già successo per Jenny e Tony. Per ora, abbiamo solo le indiscrezioni anonime che li vogliono in rotta di collisione.