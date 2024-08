Temptation, Siria costretta a difendersi: ecco il motivo delle accuse

L’edizione estiva di Temptation Island si è conclusa ormai da molte settimane ma le chiacchiere sui protagonisti non smettono di rincorrersi. Tra chi cerca disperatamente l’ingresso televisivo in maniera spudorata e fingendo teatrini amorosi e chi invece lo fa in maniera più intelligente e “silenziosa”. Poi chiaramente, come sempre, si creano coalizioni e dissapori. Nel gruppo delle ragazze per esempio si è creata una forte amicizia tra Martina e Alessia. Talmente forte che di recente si sono persino coalizzate contro Siria. La giovane siciliana è stata accusata di aver raccontato qualcosa di imbarazzante riguardante Alessia e Lino. È poi uscito fuori che non era stata Siria, né tantomeno Matteo il suo fidanzato, a raccontare quelle cose. Ma ciò che fa riflettere è come Alessia abbia subito preso di mira Siria.

Il motivo scatenante è stato sicuramente il pensiero che Siria potesse aver rivelato chissà quali segreti su Alessia e Lino. Ma secondo noi c’è anche qualcosa di più. In fin dei conti Alessia non ha molto da raccontare, vive dei teatrini che crea e, per tali giochetti, probabilmente riuscirà a partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ma oltre questo non c’è altro. Martina si sta creando una sorta di percorso nella moda sfoggiando outfit quotidiani e facendosi apprezzare per il suo stile. E ci sta. Ma cosa raccontano di più rispetto alle altre ragazze ‘influencer’ che ogni giorno creano contenuti sui social? Niente. Siria invece ha un potenziale che potrebbe certamente distinguerla dalle altre. Siria ha un percorso alle spalle e un corpo attuale che racconta fragilità appartenenti a tantissime altre persone. L’empatia generabile potrebbe fare la differenza e portare ad un successo mediatico importante.

Siria e il potenziale successo mediatico

Noi non sappiamo se Alessia e Martina abbiano capito questo potenziale ma di certo sanno come mettere Siria in difficoltà. Al punto tale che la più piccola del gruppo ha chiesto di smentire pubblicamente che non fosse stata lei a parlare. Un atto probabilmente dovuto alle insistenze di Alessia e Lino. Che, per altro, con tale atteggiamento non fanno altro che confermare le voci che circolano sul loro conto. Siria dovrebbe invece capire meglio chi sono le sue amicizie e puntare a crearsi un percorso personale. Come detto in precedenza ha qualcosa che le altre non hanno. Può affrontare le sue insicurezze e trasformarle in successi.

D’altronde, come sempre, il pubblico si accorge di chi ha di fronte. Anche se si nascondono dietro alla bacheca di un social. Chi sta avendo successo tra i protagonisti di Temptation Island è sicuramente chi si è mostrato in maniera sincera. Siria deve solo abbandonare la sua propensione al vittimismo e generare forza dalle sue fragilità. iniziando, per esempio, con il chiudere porte in faccia a chi dubita della sua sincerità.