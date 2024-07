Temptation Island, la favola di Siria e Matteo: l’amore più bello

Il falò di confronto tra Siria e Matteo è stato il coronamento del loro bellissimo amore. Una vera e propria favola moderna. Siria è venuta a Temptation Island dopo aver perso ben 80 kili e incerta del futuro della loro relazione. La ragazza non era più sicura dei sentimenti che provava per il fidanzato, dopo più di sei anni di relazione e il suo enorme cambiamento, Siria non sapeva se Matteo fosse l’uomo giusto per lei. Matteo, d’altro canto non aveva alcun dubbio sui suoi sentimenti per Siria e per tutto il percorso ha avuto paura di perderla. Entrambi hanno fatto un’evoluzione interiore e il loro falò di confronto ha fatto commuovere i social.

Fino all’ultimo minuto tutti avevano paura che le cose tra loro finissero male, Siria era partita per una strada di vittimismo ,incolpando Matteo di tutto, che dava ben poche speranze. Nel villaggio dei fidanzati Matteo la vedeva crescere, imparare ad amarsi e scoprire tutti gli errori che ha fatto negli anni. Ogni colpo incassato, ogni errore ammesso, il ragazzo ha sempre detto di voler fare tutto per lei. E glielo ha dimostrato facendo commuovere anche Filippo Bisciglia.

Siria e Matteo: il vero amore trionfa sempre

Poche ore prima del confronto, Matteo ha visto Siria imparare a ballare il tango e vedendola col vestito rosso tradizionale, sensuale come non mai, ha riconfermato quanto detto fino ad ora: il suo amore per lei va oltre qualsiasi cosa. Incoraggiato dagli altri fidanzati, ha deciso di iniziare ad andare a lezione di tango con lei, visto che era una passione anche della mamma di Siria. Siria, da parte sua, ha avuto dei dubbi fino all’ultimo, poi ha visto un video di Matteo in cui rivelava alle single e ai fidanzati quanto è disposto a cambiare per lei e di essere pronto a darle tutto l’amore che fino ad ora non le aveva dato. Qualsiasi cosa pur di vederla felice. Siria è esterrefatta e scoppia in un pianto commosso, felice perché non si aspettava che il suo amato la amasse davvero così tanto.

Con l’ottimo lavoro dei tecnici del suono come sempre che hanno abbinato al loro falò di confronto la colonna sonora de La Bella e La Bestia, è tutto un pianto. Matteo vede Siria scendere e scoppia a piangere per quanto è bella, Siria non si aspettava questa reazione, Filippo non si trattiene a vederli così belli insieme. Per una volta assistiamo a un confronto maturo, in cui le due parti ammettono i propri errori e le proprie mancanze. Matteo rivela a Siria la storia del bullismo che ha ricevuto da bambino, che l’ha portato a chiudersi, poi le promette di voler vedere il mondo insieme a lei e di voler recuperare tutti gli anni in cui l’ha fatta sentire sbagliata. Siria ammette di aver avuto dubbi sui suoi sentimenti e comunica la paura di tornare a sentirsi trascurata, ma ogni dubbio fugge presto via.

Il lieto fine di Siria e Matteo

Filippo a questo punto chiede a Matteo di tirare fuori le sorprese che aveva preparato. Matteo ha ben due regali per la sua Siria: pronto a condividere la vita con lei, le ha regalato davvero il corso di tango da fare in coppia e non solo, presto i due voleranno insieme ad Amsterdam, il sogno più grande di Siria che lui finora aveva trascurato. La ragazza stenta a credere ai suoi occhi, ma Matteo la invita a ballare un lento davanti a tutti, e davanti a tutti, telecamere e Filippo le promette che ogni giorno la farà sentire bellissima. Inutile dire che i due escono insieme, accompagnati dalle note del lento e dalla commozione di Filippo.

Sin dal primo momento erano la coppia in cui molti speravano per un lieto fine ed è arrivato, perché si sa, l’amore vero vince su tutto.