Temptation Island entra nel vivo: la storia di Matteo commuove tutti

Ed eccoci con la seconda puntata di Temptation Island! Filippo Bisciglia riparte da dove siamo rimasti settimana scorsa, dai falò e dai pinnetti dei primi giorni a Is Moros. Tra tutte le coppie approdate, il nostro obiettivo adesso è puntato su quella formata da Siria e Matteo.

Siria e Matteo stanno insieme da 7 anni, lei è dimagrita di 80 kili e sono venuti a Temptation Island perché lei ora è più sicura di se stessa e quindi vuole fare nuove esperienze. Arrivati in Sardegna, lei ha fatto una rivelazione che ha sconvolto il fidanzato Matteo tanto da ridurlo in lacrime. Ma gli altri fidanzati la pensano diversamente.

Siria e Matteo: lei vuole altri, lui sta sempre alla play

Matteo e gli altri fidanzati vengono chiamati nel pinnettu perché ci sono delle rivelazioni scottanti da parte delle fidanzate. In questo momento, Matteo ha scoperto qualcosa che non si immaginava: Siria confessa di sentirsi troppo sicura di sé ora per stare ancora con lui. Dopo aver perso 85 kili, la ragazza ha acquisito sicurezza in se stessa e ora ama ricevere i complimenti degli uomini. Il vero motivo per cui ha scritto alla redazione di Temptation è perché non vuole più stare con Matteo, non è più sicura dei sentimenti per lui e vuole conoscere altri. Dice che si merita di più di lui ora, e lui resta sconvolto. Lei non gli ha mai confessato di aver perso l’amore o di voler fare altre esperienze. Matteo dopotutto le è stato accanto e l’ha amata anche prima del suo enorme cambiamento. Ma gli altri ragazzi del villaggio si scagliano contro di lui.

Dopo aver visto i video in cui Siria racconta della loro vita domestica, in cui si sente trascurata da Matteo, che lui passa più tempo a giocare alla PlayStation che con lei, i fidanzati hanno fatto partire una campagna contro Matteo. Raul in particolare è partito alla riscossa, accusando Matteo di aver abbandonato Siria, dandogli la colpa se lei adesso cerca qualcun altro. Lui è troppo chiuso per esternare i suoi sentimenti, lei pure non gli racconta niente dei suoi sentimenti. Insomma loro non si parlano, ma lui rivela di amarla ancora tantissimo. Quindi spronato dagli altri ragazzi, Matteo decide di fare una confessione.

Matteo commuove Filippo: ”Ecco perché sono chiuso con Siria”

Durante il falò, Matteo vede altri video di Siria in cui piange per la paura di ricominciare da capo. Quindi Filippo chiede al ragazzo cosa ne pensa, perché crede che Siria si sente così trascurata da desiderare di lasciarlo. Allora lui fa una confessione commovente che smuove tutti e che soprattutto porta chiarezza sulla sua situazione sentimentale con Siria. Matteo racconta che da bambino era molto sensibile e che ha subito bullismo per questo. Da bambino e da ragazzino è stato picchiato per essere un bimbo troppo dolce, e questo trauma lo ha portato a chiudersi e a non rivelare i suoi sentimenti con nessuno, neanche alla sua fidanzata Siria. Ora che rischia di perderla, Matteo fa un mea culpa raro per Temptation Island e promette di imparare ad aprirsi di più per lei, per dimostrarle quanto la ama.